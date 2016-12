Vettel l-a înjurat și l-a amenințat cu bătaia pe Verstappen!

Pilotul olandez Max Verstappen a „scurtcircuitat” un viraj în timp ce îşi apăra poziţia a treia în faţa germanului Sebastian Vettel, în finalul Marelui Premiu al Mexicului, şi a refuzat apoi să-i cedeze locul adversarului, așa cum scrie la regulament, ceea ce l-a scos din sărite pe acesta din urmă. Incidentul a avut loc în turul 67/71 al cursei de duminică, de pe Autodromo Hermanos Rodriguez din Ciudad de Mexico. Cei doi piloţi rulau cu trenuri de pneuri de o vechime diferită. Vettel, aflat pe locul 4, avea pneuri medii cu circa 20 de tururi mai puţin uzate decât Verstappen şi era mai rapid decât rivalul său, astfel că a declanşat un atac în virajul I, la capătul liniei drepte. Verstappen nu s-a putut apăra pe pistă şi a ieşit în decor, dar a revenit în faţa lui Vettel tăind virajul al doilea.

Şefii de la Red Bull i-au cerut prin radio tânărului pilot să cedeze poziţia a treia, însă acesta a refuzat. Vettel a dat drumul la înjurături pentru că şi mai rapid decât el venea din spate al doilea pilot Red Bull, Daniel Ricciardo. Oficialii de la Ferrari au gesticulat şi au acuzat că Verstappen îi face jocul lui Ricciardo, încetinindu-l pe Vettel. Australianul nu a ezitat să-l atace pe pilotul scuderiei, iar acesta din urmă cu greu şi-a păstrat poziţia după un contact între monoposturi.

La rândul său, Ricciardo nu a fost mulţumit de cum s-a apărat Vettel, acuzându-l pe pilotul Ferrari că a schimbat direcţia monopostului în zona de frânare. Până la urmă, Verstappen a trecut al treilea linia de sosire, urmat de Vettel şi de Ricciardo.

„Cred că o să pleznesc pe cineva”, a tunat extrem de nervos Vettel. El l-a ajuns din urmă pe Verstappen în timpul turului de onoare şi a gesticulat către el. Olandezul a considerat că nu a greşit cu nimic şi s-a prezentat liniştit la festivitatea de premiere. În anticamera podiumului, Verstappen a aflat că a fost penalizat de comisarii FIA cu cinci secunde pentru că a obţinut avantaj rulând în afara pistei. El a pierdut nu numai locul al treilea, ci şi pe al patrulea, fiind trimis tocmai pe locul 5.

După cursă, a venit rândul piloţilor Red Bull să ia foc din cauza penalizării lui Verstappen. Ei invocă un incident similar petrecut la start. Lewis Hamilton a plecat din pole position foarte tare şi a frânat brusc înaintea primului viraj, ieşind în decor, Hamilton a revenit pe pistă tăind şi el virajul al doilea. Rosberg, al doilea pe grilă, s-a luptat cu Verstappen înaintea primului viraj, monoposturile lor atingându-se. Germanul de la Mercedes a ieşit în decor şi a revenit şi el pe pistă „evitând” virajul al doilea. Comisarii FIA nu au luat nicio decizie în aceste cazuri.

„Eu cred că a fost similar cu ce s-a întâmplat în virajul I. Lewis a ieşit în decor şi a căpătat un avantaj masiv, Nico a ieşit şi el după ce ne-am atins. Eu nu am avut niciun avantaj, am avut acelaşi avans (n.r. - ca înainte de ieşirea în decor), deci e ridicol. Nico nu a primit penalizare, atunci nu-mi da nici mie. Am văzut reluarea. E ridicol ce a făcut (n.r. - Vettel), a început să urle prin radio. Nu ştiu a câta oară foloseşte injurii. Voi vorbi cu el, e doar un tip frustrat în acest moment”, a declarat pilotul de 19 ani, care a adăugat că Vettel ar trebuie să meargă înapoi la şcoală ca să fie învăţat să nu mai înjure aşa de mult.

„Vettel zâmbeşte, dar nu merită să fie acolo (n.r. - pe podium). Cred că eu aveam tot dreptul să fiu acolo, dar el s-a mişcat în zona de frânare. Sunt frustrat de asta. De asemenea, nu înţeleg startul. Cum poţi conduce cursa, cum te poţi apăra şi ieşi de pe pistă şi să nu te alegi cu o penalizare? Care a fost diferenţa între Max Verstappen şi Lewis? A fost o greşeală şi trebuie să plăteşti. Sunt frustrat de modul în care au fost rezolvate toate astea”, a declarat Ricciardo.

Ulterior, Vettel a fost și el penalizat cu 10 secunde, astfel că a ajuns tocmai pe locul 5, după pilotul olandez! Comisarii de cursă au făcut recurs pentru a-l penaliza pe Vettel în baza unui articol din regulamentul Formulei 1 care interzice piloților să schimbe direcția în timp ce frânează, pentru a bloca un adversar care încearcă depășirea. Ei au estimat că așa au stat lucrurile în timp ce Ricciardo a încercat să treacă de german, în ultimele tururi ale cursei, când se aflau în luptă directă pentru locul al patrulea.

Fără aceste incidente, Grand Prix-ul mexican a fost destul de plictisitor. Hamilton a plecat bine şi a câştigat lejer cursa. Este al 51-lea succes din carieră pentru britanic. Rosberg este şi el un important beneficiar al rezultatelor de duminică, după ce a ocupat locul secund. Germanul poate deveni campion mondial peste două săptămâni dacă va câştiga cursa de la Interlagos. Penultima etapă a sezonului, Marele Premiu al Braziliei, va avea loc pe 13 noiembrie, la Sao Paulo.

VETTEL AR PUTEA FI PENALIZAT PENTRU INJURII!

Federația Internațională de Automobilism (FIA) analizează limbajul licenţios al lui Sebastian Vettel, pilotul german riscând un avertisment, o amendă, o penalizare sau chiar o suspendare, pentru că i-a înjurat atât pe rivali, cât şi pe directorul de curse al FIA, Charlie Whiting! După cursă, Vettel l-a căutat pe Whiting şi i-a cerut scuze pentru că l-a înjurat prin radio.

Britanicul de 64 de ani este cel mai înalt funcţionar al FIA care se ocupă de Formula 1 şi probabil cel mai experimentat personaj din Marele Circ. Responsabilităţile lui sunt strâns legate de desfăşurarea în bune condiţii a unui Grand Prix, incluzând organizarea acestuia, asigurarea măsurilor de securitate şi respectarea regulamentelor sportiv şi tehnic. El dă startul fiecărei curse, el decide dacă aceasta trebuie oprită dintr-un anume motiv şi el hotărăşte când trebuie să intre pe pistă Safety Car-ul. Charlie Whiting este arbitru, inspector şi inginer în acelaşi timp.

Deşi Whiting afirmă nu este foarte supărat pe Vettel, presiunea celorlalte echipe şi posibilitatea ca ignorarea incidentului să creeze un precedent care ar permite folosirea limbajului injurios prin comunicaţiile radio obligă FIA să-l sancţioneze pe pilotul de la Ferrari. „A spus că-i pare rău. A fost un gest bărbătesc să mă caute şi să ceară iertare. Ţinând cont de asta şi de faptul că nu sunt atât de afectat personal, rămâne de văzut cum o să vrea şeful meu să continue cazul”, a declarat Whiting.

Şeful lui Whiting este preşedintele FIA, Jean Todt, fost conducător al echipei Ferrari. Francezul nu a fost în Mexic, ci a urmărit cursa de la Paris. „Avem oameni care studiază probele despre incident. Apoi trebuie să vedem dacă vom lua măsuri sau nu”, a afirmat Todt.

Însă Red Bull nu concepe altă soluţie în afara sancţionării lui Vettel. „În orice sport, ceea ce nu poţi face este să abuzezi arbitrul. Aşa că aş fi surprins dacă ar scăpa nepedepsit”, a spus Christian Horner, fostul şef al lui Vettel în perioada cea mai fructuoasă a carierei germanului, în care a câştigat patru titluri mondiale la rând.

Citește și:

Învingător în Marele Premiu al Mexicului, Lewis Hamilton încă mai speră la titlul mondial

Lewis Hamilton va pleca din pole-position în Marele Premiu al Mexicului

Nico Rosberg nu va risca în ultimele trei curse ale sezonului

Lewis Hamilton a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite

Lewis Hamilton va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite