Vezi când a fost primul caz de transmitere sexuală a virusului Zika în SUA!

Primul caz de transmitere a virusului Zika pe cale sexuală din Statele Unite a fost înregistrat în 2008, susţine un cercetător american într-un reportaj realizat de CNN, şi nu a fost depistat în Texas pentru prima dată, după cum au anunţat autorităţile americane în luna februarie a acestui an. Odată cu anunţarea primului caz de transmitere sexuală a virusului Zika din Dallas, Texas, în februarie, cazurile de infectare cu Zika au căpătat o nouă amploare. Ulterior, Brazilia a confirmat transmiterea virusului prin transfuziile de sânge provenit de la persoane infectate. Deşi primul caz de infectare cu Zika din lume a fost înregistrat în Uganda, în anii 1940, Zika a început să capete amploare după jumătatea anului 2015, răspândindu-se "exploziv", potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în America Centrală şi cea de Sud. OMS a declarat Zika drept urgenţă medicală globală pe 1 februarie, pe fondul unei posibile legături cu microencefalia, maladie prezentă la nou-născuţi sub forma unui cap subdezvoltat. Însă, potrivit CNN, primul caz de transmitere pe cale sexuală a virusului Zika din SUA a fost înregistrat în 2008, în nordul statului Colorado, după ce Brian Foy, un microbiologist care analiza şi colecta ţânţari în Africa, s-a întors din Senegal acasă la soţia sa, căreia i-a transmis virusul. În vara anului 2008, Brian Foy, profesor la Universitatea din Colorado, se afla în Senegal împreună cu absolventul Kevin Kobylinski, colectând ţânțari pentru a analiza cum poate fi stopată transmiterea malariei, în cadrul unei burse de cercetare finanţate de Fundaţia „Bill şi Melinda Gates“. În fiecare zi, Foy, Kobylinski şi Massamba Sylla, un cercetător african, străbăteau kilometri întregi de la tabăra lor până în satele Ibel şi Ndebou, unde ajungeau în zori pentru a prinde ţânţarii care atacaseră locuitorii în timpul nopţii, când erau activi. ”Locuitorii unui sat luau acest medicament, ivermectin, pentru a se trata împotriva unui vierme parazit tropical”, i-a explicat Foy corespondentului medical al CNN, Sanjay Gupta. ”Studiam cum medicamentul afecta supravieţuirea tânţarilor care transmiteau virusul malariei”, a continuat Foy. ”Dar din cauza naturii cercetării noastre (...), din nefericire, am fost înţepaţi de multe ori”, a precizat Foy.

După ce şi-au încheiat munca de cercetare în august 2008, Foy şi Kobylinski s-au întors în Statele Unite. ”Când m-am întors, mă simţeam bine”, a explicat cercetătorul american. ”Eram fericit să-mi văd soţia, pe Joy, să-i văd pe cei patru copii ai mei şi pe toţi. Abia la vreo zece zile după ce am plecat din satele respective am început să mă simt rău”, a continuat Foy, care a acuzat la început o iritaţie pe piele, dureri de cap, sensibilitate la lumină şi dureri la înghiţire. ”Încheieturile de la picioare, gleznele şi degetele mari au început să mă doară”, a zis Foy, bănuind că, posibil, contractase un virus transmis de femelele-ţânţari din specia Aedes, care atacă în timpul zilei. Virusul ar fi ajuns în satele din Senegal după ce ar fi fost transmis locuitorilor prin primate. Foy a bănuit că era vorba de dengue sau chikungunya, viruşi caracterizaţi prin aceleaşi simptome prezente la Foy. ”Sunt om de ştiinţă, am vrut să aflu ce se întâmpla cu mine”, a explicat Foy, care a început să-şi facă diverse teste de sânge. L-a sunat şi pe Kobylinski, care i-a zis că şi el avea o iritaţie şi dureri similare ca Foy. Între timp, şi soţia lui a început să se simtă rău, dezvoltând nişte simptome mai acute decât Foy, acuzând dureri musculare mai intense pentru o perioadă mai lungă. "Cred că durerea de cap şi aversitatea la lumină au fost prezente mai mult timp la ea decât la mine", a explicat cercetătorul american. Aşa că a început să cercerteze şi să elimine ipoteze treptat. "Am luat câteva capcane din laboratorul meu şi le-am instalat în curtea din faţa casei, pentru a vedea dacă existau ţânţari în zonă care ar fi putut aparţine aceleiaşi specii care transmite un arbovirus", "dar era începutul lui septembrie în Colorado şi nu prea mai existau insecte afară", a declarat Foy, care, în cele din urmă, a conchis că era vorba de Zika. Dar, din cauza fondurilor insuficiente, nu a mai putut să se întoarcă în Senegal pentru a studia mai bine virusul şi a încerca să creeze un antidot. Virusul Zika a fost depistat în peste 30 de ţări şi se răspândeşte rapid în special în America Centrală şi cea de Sud. Virusul ar fi responsabil de unele malformaţii cu care se nasc copiii, precum microencefalia. Brazilia, cea mai afectată ţară de acest virus care se transmite prin înţepătura ţânţarilor Aedes, investighează posibila legătură dintre Zika şi cele 4.300 de cazuri posibile de microencefalie în ţară. Nu există vaccin sau tratament pentru combaterea virusului, care cauzează stări de febră moderată, iritaţii şi ochi roşii. Aproximativ 80% dintre pacienţii infectaţi nu prezintă simptome.