Vezi când sunt anunțate precipitații, la Constanța!

Meteorologii anunță zile frumoase la Constanța, însă și precipitații cu descărcări electrice. Astfel, vineri, 28 aprilie, va fi soare, temperaturile maxime vor fi cuprinse în intervalul 13 și 24 de grade C, iar minimele vor fi între 6 și 9 grade C. Sâmbătă, 29 aprilie, va fi la fel de frumos; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13 și 24 de grade C, iar minimele între 7 și 10 grade C. Ziua de duminică, 30 aprilie, va schimba foaia, potrivit meteorologilor. Sunt anunțate precipitații și descărcări electrice. Temperaturile maxime vor mai scădea față de zilele precedente, astfel că ele nu vor mai trece de 21 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 8 și 11 grade C.