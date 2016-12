Vezi cât mai ține vremea frumoasă

Bucurați-vă cât mai puteți de zilele frumoase ca de primăvară. Meteorologii prognozează pentru următoarele două săptămâni o răcire accentuată a vremii, în special după 14 - 15 ianuarie, interval în care sunt estimate și precipitații în toate regiunile, la început sub formă de ploaie, ulterior predominând ninsorile, relevă prognoza Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă până pe 24 ianuarie. Până atunci însă va fi mult mai cald decât în mod obişnuit la această dată. Marți, 12 ianuarie, vremea se va menține deosebit de caldă în Dobrogea. Cerul va fi temporar noros în timpul zilei, când izolat va ploua slab. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare ziua, apoi va scădea în intensitate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 14 grade Celsius, iar cele minime între 1 și 5 grade C. Noaptea și dimineața, local va fi ceață. Miercuri, 13 ianuarie, vremea se va răci ușor, dar se menține caldă pentru această perioadă. Cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate. Temperaturile maxime se vor situa între 7 și 11 grade C, iar cele minime între - 2 și 2 grade C. Joi, 14 ianuarie, vremea va continua să se răcească. Cerul va fi variabil, mai mult senin. Maximele se vor încadra între 6 și 8 grade C, iar minimele între - 3 și un grad C. În jurul datei de 19 ianuarie, vor fi temperaturi ce nu vor mai depăşi, în timpul zilei, - 5 sau - 4 grade Celsius şi - 9 grade C noaptea. Apoi regimul termic va creşte uşor şi treptat, spre valori apropiate de cele normale climatologic la sfârşitul intervalului de prognoză, când se vor înregistra, în medie, 0 grade C ziua şi - 6 grade C noaptea. Probabilitatea pentru precipitaţii, mixte la început, apoi predominant ninsori, va creşte din 15 ianuarie, iar în intervalul 15-18 ianuarie cantităţile de apă vor fi mai însemnate.