Vezi ce secret ascunde Luna!

Cercetătorii Agenției japoneze de explorare spațială (JAXA) au reperat o uriașă grotă subterană, de 50 de km lungime, sub scoarța Lunii, care, în opinia lor, ar putea servi într-o bună zi drept adăpost pentru o bază spațială. Date luate de sonda japoneză de observație lunară SELENE au confirmat existența acestei grote care se presupune că este un fost tunel de lavă vulcanică, vechi de 3,5 miliarde de ani, cu o lățime de 100 de metri și o lungime de 50 km. "Ne gândeam că astfel de locuri există, dar până acum nu fusese confirmat acest lucru. Încă nu nu am văzut interiorul grotei, prin urmare explorarea ei va furniza nenumărate detalii", a declarat Junichi Haruyama, cercetător la Jaxa. Situat sub zona colinelor Marius, acest uriaș tunel i-ar putea proteja pe astronauți de variațiile puternice ale temperaturii și de radiațiile periculoase la care ar fi expuși pe suprafața lunară, a precizat Junichi Haruyama.

Japonia a anunțat în iunie că intenționează să trimită un astronaut pe Lună în jurul anului 2030, ceea ce ar fi o premieră pentru această țară, ai cărei astronauți s-au limitat până acum la sejururi pe Stația Spațială Internațională (ISS). Proiectul constă inițial în participarea la o misiune a NASA, vizând construirea unei stații spațiale pe orbita din jurul Lunii în anul 2025. SUA vor să se întoarcă pe Lună în cadrul unui program pe termen mai lung vizând trimiterea de astronauți pe Marte în jurul anului 2030, cu concursul altor agenții spațiale.