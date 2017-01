Vezi ce senator constănțean a fost amendat de poliție!

„Graba strică treaba”, spune o vorbă din popor. De asta s-a convins senatorul constănțean Marian Vasiliev (UNPR), care a rămas fără permis, după ce a fost prins de polițiști conducând mașina într-o localitate cu peste 100 km/oră. „Am plecat din București duminică dimineață și mă grăbeam să ajung la o acțiune electorală în județul Olt. În localitatea Târgu Cărbunești, județul Gorj, am fost depistat de radar că aveam 102 km/oră. Nu am căutat scuze și mi-am recunoscut fapta. Am fost derutat de faptul că, deși eram în interiorul unei localități, nu erau case nici pe partea stângă, nici pe dreapta. Este enervant să circuli în câmp deschis cu 50 km/oră”, a spus Vasiliev. El a adăugat că este pentru prima dată când primește o amendă de circulație. „Am permis de conducere auto pentru profesioniști de 28 de ani. Niciodată nu am fost taxat pentru viteză sau alte abateri. Asta este, trebuie să fie învățare de minte”, a punctat senatorul constănțean. Pentru vitejia sa, Vasiliev a fost amendat cu 570 de lei, plătiți în 24 de ore, și i-a fost suspendat permisul pentru următoarele 90 de zile.