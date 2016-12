Vezi cum afli dacă suferi de Sindromul Impostorului!

Studiile arată că 7 din 10 persoane au simțit de-a lungul vieții că nu aparțin cu adevărat unei situații sau poziții sociale și le-a fost teamă că alte persoane vor descoperi ”cine sunt cu adevărat”. Specialiștii spun că acest sentiment este cauzat de un sindrom - Sindromul Impostorului - descoperit în urmă cu aproape 40 de ani și răspândit nu doar în rândul vedetelor, ci și în rândul oamenilor obișnuiți. Sentimentul este adesea resimţit de persoanele publice, deoarece ele au parte de cea mai multă atenţie din partea fanilor, iar aceasta le declanşează o puternică emoţie, care la un moment dat se va transforma în nesiguranţă şi teama ca altcineva să nu afle de această slăbiciune.

Una dintre aceste vedete, care a afirmat public că este “un impostor”, este actriţa principală din filmul „Titanic“, Kate Winslet: “Uneori, când mă trezesc dimineața înainte să merg la o filmare, mă gândesc că nu pot să fac asta. Sunt o impostoare”. La rândul său, celebra actriţă Michelle Pfeiffer afirma un lucru asemănător: “Încă gândesc că oamenii vor descoperi că nu sunt prea talentată. Nu sunt cu adevărat foarte bună. Este totul o mare farsă”.

CUM ŞI DE CE APARE ACEST SINDROM ŞI CUM PUTEM SCĂPA DE EL?

În opinia preşedintelui Asociaţiei Române de Hipnoză, Eugen Popa, Sindromul Impostorului are la bază un profund sentiment de lipsă de încredere de sine, în valoarea personală şi o stimă de sine scăzută. Coroborate cu o viaţă stresantă, aceste sentimente se acutizează, iar persoana care suferă de sindrom va avea senzaţia că nimic din tot ceea ce a realizat până acum şi pentru care a primit aprecieri din partea societăţii nu este important. “Chiar dacă avem impresia că doar vedetele sunt prinse în acest cerc vicios, de a se considera, la un moment dat, impostori, sindromul este la fel de bine răspândit şi în rândul oamenilor care nu se pot bucura de notorietate. Procentul este relativ mare, aproximativ 70% dintre oameni vor simţi acest lucru în decursul vieţii, iar cauzele sunt diverse: de la stres la un şir de acţiuni nereuşite etc. Totuşi, există câteva tehnici foarte eficiente, pe care le cercetăm şi le aplicăm de foarte mult timp pentru a elimina emoţia primordială şi profundă care provoacă această reacţie în lanţ. Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 şi 15 ani, există o tehnică pe care am adus-o în România, numită Procesul SleepTalk, în timp ce adulţii pot învăţa să folosească o gamă foarte largă de tehnici şi modalităţi terapeutice şi de dezvoltare personală”, explică Eugen Popa.