Vezi cum va fi vremea în weekend!

În aceste zile, vremea va continua să se încălzească, potrivit specialiștilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). Vineri, 16 octombrie, cerul va fi mai mult înnorat și este posibil să plouă în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 12 și 16 grade Celsius, iar cele minime între 8 şi 14 grade C. Sâmbătă, 17 octombrie, va mai ieși soarele, însă în general vor fi nori și va ploua. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 17 grade C, iar cele minime, între 7 și 14 grade C. Duminică, 18 octombrie, cu toate că va mai ploua, vremea se încălzește și mai mult. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 19 grade C, iar cele minime între 9 și 13 grade C.

