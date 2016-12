Vezi de unde poți afla informații despre taxele și impozitele locale

Probabil că, de multe ori, ați avut nelămuriri cu privire la taxele și impozitele locale pe care trebuie să le plătiți. Nici nu de de mirare, având în vedere că Noul Cod Fiscal, intrat în vigoare la începutul acestui an, i-a băgat în ceață pe mulți contribuabili. În plus, nu oricine are timp să meargă să ceară informații la sediile instituțiilor la care își plătesc obligațiile fiscale. Pentru contribuabilii care vor să câștige timp, Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) Constanța pune la dispoziție o linie telefonică gratuită, la care plătitorii de taxe și impozite locale pot suna pentru a afla informații despre ceea ce au de achitat. De miercuri, 15 iunie, constănțenii pot să sune la 0800.41.00.42, pentru informații și consiliere în domeniul impozitelor și taxelor locale. Numărul este apelabil din orice rețea de telefonie mobilă sau fixă, linia fiind disponibilă în zilele de luni, marți, miercuri și vineri, între orele 8.30 și 16.30, iar joi, între 8.30 și 18.30. Reprezentanții SPIT precizează că linia TelVerde va fi funcțională cel puțin șase luni, timp în care va fi testată eficacitatea acestui sistem. Linia telefonică face parte dintr-un proiect pilot prin care se urmărește îmbunătățirea serviciilor oferite contribuabililor.

CUM POT EVITA CONSTĂNȚENII COZILE LA GHIȘEE

Proiectul liniei telefonice gratuite face parte dintr-un lung șir de programe și aplicații derulate de SPIT Constanța, în sprijinul contribuabililor care nu au timp să meargă la ghișee pentru a plăti taxe sau a depune documente. Unul dintre cele mai populare servicii este Etax Mobile, prin care cetățenii au posibilitatea să-și achite taxele și impozitele cu ajutorul telefonului mobil. Aplicația Etax Mobile poate fi descărcată pe dispozitivele cu sistem de operare Android sau iOS accesând link-ul: http://www.spit-ct.ro/etax-mobile. Totodată, pe site-ul www.spit-ct.ro, în meniul „Servicii Online” din partea stângă, contribuabilii pot să își achite taxele și impozitele (accesând secțiunea „Plata online”), să depună declarații pentru stabilirea cuantumului obligațiilor fiscale („Declarații Online”), să programeze o întrevedere cu unul dintre șefii de compartimente SPIT („Înscriere în audienţă”) sau să obțină un certificat fiscal („Certificat fiscal online”). Nu în ultimul rând, accesând meniul „Servicii Online”, contribuabilii pot afla care este stadiul de soluționare a sesizării pe care au depus-o, în secțiunea „Află unde este cererea ta”.

