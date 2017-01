Viață grea pentru acțiunile Electrica

Acţiunile Electrica au închis săptămâna la 10,72 lei, coborând cu 2,36% sub preţul de listare, de 11 lei, într-o piaţă care a recuperat însă o parte din pierderile cauzate de turbulenţele din Europa. Indicele de referinţă BET Plus al bursei de la București (BVB) a urcat vineri cu 0,64%, în timp ce indicele BET, al celor mai lichide zece acţiuni, a crescut cu 0,69%. Totuşi, unii dintre investitorii care au cumpărat acţiuni în cadrul ofertei publice iniţiale a Electrica sunt încă pe plus. Faţă de preţul cu discount, de 10,45 lei/acţiune, de care au beneficiat jucătorii mici de retail, cotaţia de la finalul săptămânii oferă încă un câștig de 2,58%.