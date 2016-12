Viața unei fetițe de 5 luni depinde de noi!

Inimioara Alexandrei va înceta să mai bată fără dragostea noastră! Micuța de numai 5 luni a familiei Dogariu, Alexandra, suferă de defect septal ventricular, o malformație congenitală a inimii, care-i pune viața în pericol. Intervenția chirurgicală poate fi făcută și în România, la costuri mult mai mici decât în străinătate, la Spitalul Monza din București, iar suma necesară care îi va salva viața este 21.000 de lei. Deși abia au reușit să treacă de șocul veștii primite de la medici, părinții micuței s-au mobilizat pentru a face tot ce le stă în putință ca să o salveze pe Alexandra până nu va fi totul în zadar. În sprijinul părinților a venit Asociația “Salvează o inimă”, care a demarat o urgentă campanie pentru strângerea fondurilor necesare pe platforma de donații online - www.salveazaoinima.ro. Până la ora actuală, pe website, datorită oamenilor cu suflet, s-au strâns, în timp-record, aproximativ 60% din fonduri. Banii vor fi folosiți pentru intervenția chirurgicală pe care o va realiza doctorul Mircea Cotul, unul dintre cei mai buni specialiști în chirurgie cardiovasculară pediatrică din România. “Șansele ca micuța să se facă bine sunt foarte mari, România având unii dintre cei mai buni specialiști în chirurgie cardiovasculară pediatrică din Europa, iar costurile sunt mult mai mici aici decât în restul Europei, spre exemplu. În timp-record am reușit să strângem o mare parte din banii necesari și mai avem foarte puțini pași de făcut ca să-i salvăm viața. După foarte multe campanii umanitare derulate la nivel național și care s-au încheiat cu succes, am constatat că românii sunt persoane generoase, cu suflet mare și sar imediat în sprijinul semenilor lor, mai ales dacă acel seamăn este un bebeluș care are toată viața înainte”, declară președintele Asociației “Salvează o inimă”, Vlad Plăcintă,. Cei care vor să salveze inimioara Alexandrei o pot face donând online, pe website-ul https://salveazaoinima.ro/campaigns/dogariu-alexandra/, sau direct în conturile tatălui, Dogaru Emilian - RO28BTRLRONCRT0293393501 (ron) sau RO75BTRLEURCRT0293393501 (euro).