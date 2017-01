Reprezentanţii ministerelor transporturilor din şapte ţări europene au semnat vineri, la Lancut (Polonia), Declaraţia \"Via Carpatia\" privind extinderea celei mai scurte rute de transport rutier de-a lungul axei nord-sud, rută ce va conecta Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia. România va face astfel parte dintr-un nou traseu european care va lega Marea Baltică, Marea Neagră şi Marea Mediterană, potrivit unui comunicat emis vineri de Ministerul român al Transporturilor şi Infrastructurii (MTI). În mesajul ministrului Transporturilor din România, Anca Boagiu, s-a subliniat că semnarea Declaraţiei \"Via Carpatia\" constituie încă un pas important în dezvoltarea legăturilor de transport dintre Statele Membre UE, în contextul actual al politicii de revizuire a reţelelor transeuropene de transport TEN-T. \"Consider că un aspect deloc de neglijat este acela că în dezvoltarea viitoare a proiectului Via Carpatia se impun demersuri comune ale părţilor implicate ca, pe lângă promovarea în comun a acestui proiect în reţeaua centrală TEN-T, să fie întreprinse demersuri de identificare a unor noi legături de interconectare dintre proiectul Via Carpatia şi proiecte prioritare de transport ale unor state europene şi asiatice\", se precizează în mesajul transmis Conferinţei interministeriale. Prin Declaraţia semnată vineri, miniştrii transporturilor din Lituania, Polonia, Slovacia, Ungaria, România, Bulgaria şi Grecia au acceptat propunerea României privind cele două direcţii ale traseului pe teritoriul României: spre portul Constanţa, realizându-se o legătură rutieră directă de mare viteză între Marea Baltică şi Marea Neagră, şi spre frontiera româno-bulgară - viitorul pod mixt (rutier/feroviar) peste Dunăre de la Calafat (RO)–Vidin (BG) - cu posibilitatea prelungirii proiectului Via Carpatia spre frontiera sudică a UE.