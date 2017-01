Via de Constanţa are rod bogat

Culesul viilor este în toi în această perioadă, iar oamenii sunt mulţumiţi că recolta bogată nu-i va lăsa la iarnă să ducă dorul vinului de butuc. Şi în acest an, spun specialiştii, vom bea vin bun, la fel ca şi anul trecut. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa, Boris Parpală, lunile caniculare din această vară au făcut ca strugurii să acumuleze o cantitate mare de zahăr, ceea ce va duce la o producţie bună din punct de vedere calitativ. Datele statistice ale instituţiei arată că, până în prezent, din cele 934 de hectare de struguri de masă s-au recoltat 564 hectare, producţia medie obţinută fiind de 13.000 kg/hectar. În ceea ce priveşte strugurii pentru vin, aceştia au fost recoltaţi de pe 6.800 de hectare, producţia medie obţinută fiind de 9.566 kg/hectar.

PRODUCŢII-RECORD Şi viticultorii sunt mulţumiţi de producţia pe care o vor obţine. De exemplu, producătorul de vinuri Domeniile Ostrov, care a început culesul strugurilor de vin de pe cele peste 1.000 hectare cultivate cu viţă-de-vie, estimează pentru acest an o producţie de peste 12.000 tone de struguri de vin, în creştere cu 80% faţă de anul trecut. Creşterea din acest an se datorează atât condiţiilor meteo favorabile, dar mai ales investiţiilor realizate în ultimii ani. Doar în 2012, Domeniile Ostrov au investit peste 700.000 de euro în replantări cu soiuri nobile. Acum, întreaga suprafaţă de peste 1.300 hectare este în această situaţie privilegiată. O altă parte din aceste fonduri a fost direcţionată spre achiziţionarea de utilaje şi instalaţii de producţie, tehnologii de ultimă generaţie. „Anul acesta, recolta la strugurii de vin este una bogată, poate chiar cea mai bogată din ultimii ani, se pot culege în medie 12 tone la hectar. Rezultatele se datorează şi celor 300 hectare care au intrat anul acesta pe rod”, a declarat Oana Belu, acţionar la Domeniile Ostrov. La culesul strugurilor pentru vin vor participa, timp de două luni, peste 600 de oameni. Pe măsură ce sunt culeşi, strugurii sunt încărcaţi în remorci, după care aceştia ajung la zdrobit şi, mai apoi, mustul intră în procesul de fermentaţie şi maturare. Tot acest proces se va încheia în luna noiembrie, după ce se va finaliza recoltarea. Compania estimează pentru acest an că în cramele Domeniilor Ostrov vor ajunge peste 9.000.000 litri de vin.

Şi reprezentanţii societăţii Murfatlar sunt mulţumiţi de producţia care se anunţă în acest an: „Recolta e mai bună faţă de anul trecut, până în acest moment. Preconizăm o producţie de struguri cu peste 30% mai mare decât în 2012. Strugurii au acumulări de zahăr, sunt mai buni din punct de vedere calitativ, pentru că a fost un an însorit”, a declarat directorul Murfatlar, Sorin Săvoiu.