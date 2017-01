Viagra contra malariei

Celebra pilulă albastră administrată împotriva disfuncţiilor erectile ar putea deveni, în viitorul apropiat, o armă eficientă contra malariei, întrucât reuşeşte să încetinească răspândirea în organism a acestei maladii infecţioase. Această maladie parazitară cauzează, în fiecare an, peste 600.000 de decese pe plan mondial, în principal în Africa subsahariană.

Citratul de sildenafil, cunoscut sub numele de Viagra, are capacitatea de a scurtcircuita ciclul de reproducere al parazitului vinovat de propagarea bolii, Plasmodium, prin creşterea rigidităţii globulelor roşii parazitate. Transmiterea malariei de la un individ la altul nu poate să se facă decât prin intermediul unui vector: femela ţânţarului Anofel, din care 68 de specii (din aproape 500) sunt purtătoare ale acestui parazit din regnul protozoarelor. Tratamentele actuale atacă forma sa asexuată, responsabilă cu declanşarea simptomelor (febră, cefalee, frisoane, vărsături, dureri musculare etc.). De această dată, abordarea oamenilor de ştiinţă a fost diferită: au vizat forma sexuată, transmisă ţânţarilor de om în timpul înţepăturii. Dacă acea formă este neutralizată, nu mai poate exista o reproducere sexuată a parazitului în interiorul insectei.

Cercetătorii de la două institute pariziene - Institutul Cochin, Institutul Pasteur - şi de la London School of Tropical Medicine speră că, prin modificarea substanţei active din Viagra, pentru a evita efectul erectil sau prin folosirea unor molecule similare lipsite de acest efect secundar, va fi posibilă stoparea transmiterii parazitului.