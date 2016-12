Viagra salvează copiii bolnavi?!

Un nou scandal a fost declanşat, ieri, în lumea medicală. Subiectul? Un tratament mai puţin obişnuit aplicat unor copii internaţi în spitalele din Iaşi. Doi copii internaţi în stare gravă la Spitalul „Sfânta Maria” sunt trataţi cu Viagra, medicii spunând că acest tratament a fost ales ca „ultimă soluţie” şi că medicamentul a fost conceput pentru afecţiuni pulmonare şi cardiace, fiind folosit apoi şi pentru disfuncţii sexuale. Purtătorul de cuvânt al Spitalului „Sfânta Maria” din Iaşi, dr. Cătălina Ionescu, a declarat, ieri, că unul dintre copii are hipertensiune pulmonară, iar celălalt malformaţii cardiace grave, vârstele lor fiind de 10 şi 16 ani. „Viagra este un medicament conceput şi pentru tratarea hipertensiunii pulmonare. Scrie pe prospect, nu am descoperit noi. Chestia cu potenţa este un efect secundar al medicamentului”, a declarat medicul. Ea a precizat că este vorba despre tratamente pentru o perioadă scurtă. „Este vorba despre cazuri grave şi este utilizat ca ultimă soluţie. Medicamentul are rezultate. În orice caz, tratamentul nu se face pentru o perioadă de zece ani”, a mai spus medicul. Preşedintele Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, spune, la rândul său, că medicamentul a fost conceput iniţial pentru afecţiuni cardiace şi că medicii care au recurs la acest tratament „ştiu ce fac”. El a precizat că nu se impune o anchetă a CMR în acest caz. Subsecretarul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Raed Arafat, a adăugat că dacă medicii care au administrat tratamentul se bazează pe studii ştiinţifice pe care spun că le au, atunci ministerul nu are ce să comenteze.Pe de altă parte, conducerea Agenţiei Naţionale a Medicamentului (ANM) spune că administrarea medicamentului Viagra este contraindicată pentru copii. „Viagra are ca singură indicaţie disfuncţia erectilă şi produsul este contraindicat la copiii sub 18 ani. În farmaciile din România există un produs pentru hipertensiune pulmonară - Revaţio - care se foloseşte şi pentru tratarea acestei suferinţe la copii”, a precizat conducerea ANM.