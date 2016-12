„Viaţa” bate pasul pe loc în asigurări

Piaţa asigurărilor de viaţă va stagna în acest an sau va creşte uşor, cu 2%, rezultat care depinde în mare măsură de calitatea şi performanţelor echipelor de vânzări ale companiilor, estimează asigurătorii. „Pentru 2013, menţin un optimism moderat, respectiv o creştere puţin peste avansul PIB-ului, adică 2%. Nu mă aştept la schimbări dramatice în evoluţia pieţei asigurărilor de viaţă, comparativ cu 2012”, spune preşedintele BCR Asigurări de Viaţă, Florina Vizinteanu. Pe de altă parte, directorul de asigurări de viaţă al Generali România, Ovidiu Racoveanu, apreciază că 2013 va fi un an dificil pentru acest segment: „La nivelul pieţei, viitorul şi evoluţia subscrierilor în 2013 vor depinde foarte mult de consultanţi, de calitatea şi performanţele lor”. Şi cei de la Asirom afişează un optimism calculat, spunând că segmentul asigurărilor de viaţă depinde de dinamica PIB-ului şi de nivelul de trai. „În plus, trebuie luată în calcul şi evoluţia sectorului bancar, una destul de modestă, în 2012 şi, cel mai probabil, în 2013”, spune şeful Asirom, Mariana Diaconescu. În primele nouă luni din 2012, piaţa asigurărilor generale şi de viaţă a crescut cu 1,43%, la 6,17 miliarde lei, avansul fiind susţinut de majorarea subscrierilor din asigurări generale cu 1,74%, la 4,87 miliarde lei. Pe segmentul asigurărilor de viaţă, a cărui pondere în totalul pieţei este de circa 20%, subscrierile au totalizat 1,3 miliarde lei, în urcare cu 0,3% faţă de primele trei trimestre ale anului trecut.