Viaţă curmată la 21 de ani

„Au“L-AM GĂSIT MORT ÎN PAT” Distracţia s-a terminat tragic pentru un tânăr de 21 de ani, din Adamclisi, care s-a dus vineri, la discotecă, iar a doua zi a fost găsit mort. Rudele şi prietenii spun despre Cristian Alexandru Mitache că era un tânăr plin de viaţă, vesel, care nu deranja pe nimeni. Sâmbăta trecută, tânărul a fost găsit mort în pat, chiar de bunicul lui. “L-am strigat de câteva ori şi, când am văzut că nu răspunde, m-am dus la el în cameră. Am intrat şi m-am apropiat de pat. Credeam că doarme, însă când am pus mâna pe el, era rece ca gheaţa. Am văzut că îşi înghiţise limba şi atunci am fugit după ajutor”, a declarat Gheorghe Mitache, bunicul victimei. Rudele au sunat la 112 şi au anunţat decesul. “A venit un echipaj de salvare şi a constatat decesul. Apoi au venit de la secţia de Poliţie Băneasa, poliţistul Bratu şi încă un poliţist şi au început o anchetă. I-au făcut fotografii băiatului, au luat amprente şi au sigilat camera lui. L-am dus la morgă la Băneasa şi duminică la ora 9.00 trebuia să mergem să îl luăm. Când am ajuns acolo, ni s-a spus să aşteptăm că nu a venit medicul legist. Am sunat la Serviciul de Medicină Legală şi mi-au spus că ei nu au nicio autopsie astăzi la Băneasa şi că nici măcar nu au fost anunţaţi de către Poliţia Băneasa cu privire la acest caz. Într-un final, am rezolvat problema, mi-am luat nepotul şi am plecat la morga de la Medgidia, unde i-a fost efectuată necropsia. Ieri după-amiază (n.r. - duminică) a venit iar poliţia. Eram la priveghi. Au dat pe toată lumea afară şi i-au luat probe de sub unghii”, a declarat Anastase Vintilă, unchiul tânărului. În urma efectuării necropsiei, medicii legişti au stabilit că victima prezenta unui traumatism cranian, o fractură de os temporal şi fractură de bază de craniu. Întrucât vătămările suferite indicau o moarte violentă, ancheta a fost preluată de ofiţerii criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa, sub coordonarea unui procuror.

AVEA URME DE VIOLENŢĂ Deşi îndurerate de pierderea suferită, rudele tânărului au început să facă cercetări pentru a afla unde a fost şi ce a făcut Alexandru în noaptea de vineri spre sâmbătă. În scurt timp, au început să apară primele mărturii. Nişte presupuşi agresori s-ar fi lăudat în sat, mai exact la un bar, cum l-au bătut măr pe tânăr. “Copilul avea urme de lovituri la cap, pe mâini şi pe spate şi ne-am îngrijorat. Am aflat că unde a fost el, la discotecă, a avut loc o altercaţie cu nişte băieţi şi a plecat la o altă discotecă, iar în drum spre casă cei cu care se certase l-au aşteptat şi l-au bătut. Nu ştim acum cum a ajuns acasă, probabil a fost mai rezistent şi a reuşit singur sau l-au dus agresorii mai aproape de casă”, a spus unchiul tânărului.

“L-AU LOVIT CU SCÂNDURI” Zvonurile care circulau prin localitate au început să se confirme când un tânăr, martor la bătaie, a povestit totul. Cu vocea tremurândă, tânărul a povestit clipele de groază pe care le-a trăit. El spune că agresorii ar fi doi localnici: Ionuţ Matei,de 22 de ani, şi Valentin Crişan, de 19 ani. “Eu şi încă un prieten cu care eram la discotecă am plecat cu Matei şi Crişan fără să ştim unde mergem. Eu am crezut că mergem la un bar, că aşa vorbisem înainte, iar prietenul meu credea că le urmărim pe fetele din faţa noastră. Dar Matei şi Crişan au început să alerge şi eu am rămas în urmă. La un moment dat, pe drum, unul dintre ei a intrat într-o curte şi s-a uitat după ceva, apoi au continuat să meargă cu pas grăbit. Atunci mi-am dat seama că ei îl urmăreau pe băiatul acesta care a decedat. La un moment dat, au rupt două scânduri dintr-un gard, s-au ascuns după o remorcă şi apoi au luat-o la fugă după Alexandru. Când l-au ajuns din urmă, au început să îl lovească. Prietenul meu a încercat să-i ia unuia dintre ei scândura din mână, însă celălalt îl lovea tare pe Alexandru. Atunci m-am speriat foarte rău şi am fugit acasă. Totul a durat foarte puţin, maximum cinci minute, nici măcar nu am avut timp să reacţionez”, a declarat martorul la incident.

SPAIMA SATULUI Surse din anturajul victimei spun că, după ce l-au bătut pe Alexandru, cei doi presupuşi agresori s-ar fi dus la un bar din localitate, unde s-ar fi lăudat ce lecţie i-au dat tânărului. „Un Dj i-a spus lui Valentin Crişan că ar trebui să îi fie ruşine, după ce l-a bătut pe băiat să vină la bar. Crişan l-a repezit şi i-a zis să-şi vadă de treabă, dacă nu vrea ca el să fie următorul pe listă”, a declarat un alt tânăr. Speriaţi de consecinţe, localnicii se feresc să intre în amănunte pentru că tot ei spun că agresorii sunt cunoscuţi în sat ca scandalagii. „Valentin Crişan nu este pentru prima dată când bate pe cineva. În urmă cu patru luni, a bătut cu parul o altă persoană care a avut nevoie de 30 de zile de îngrijiri medicale în spital şi încă 30 la domiciliu, apoi a mai bătut un văcar, tot cu parul, iar săptămâna trecută a bătut un ţigan în faţa discotecii”, a declarat o verişoară a lui Alexandru.