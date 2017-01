Viaţa de noapte a apus pe litoral

Litoralul nu mai este ce a fost nici atunci cînd vorbim despre viaţa de noapte. Dacă în anii trecuţi cu greu găseai o masă la o terasă din centrul staţiunilor de pe litoral, personalul angajat făcînd faţă cu greu afluxului de clienţi, anul acesta, terasele sînt pe jumătate goale chiar şi după lăsarea întunericului. Că viaţa de noapte pe litoral este în declin se poate deduce şi din faptul că majoritatea cluburilor au renunţat la a mai percepe taxă de intrare, întrucît se tem să nu-i piardă şi pe puţinii clienţi care le-au mai rămas. În plus, proprietarii de cluburi oferă clienţilor diferite promoţii pentru băuturi, spectacole susţinute de dansatori profesionişti sau show-uri de modă, în speranţa că vor reuşi să fie cu un pas înaintea concurenţei. Dacă în week-end staţiunile sînt mai animate noaptea, graţie turiştilor de week-end şi mai ales, constănţenilor, care preferă să se distreze, în special, în cluburile şi terasele din Mamaia, în cursul săptămînii... se lasă liniştea. “Anul trecut am venit la mare cam în aceeaşi perioadă şi îmi aduc aminte că găseam cu destul de multă greutate un loc la o terasă. În vara asta nu ne facem probleme, pentru că nu am văzut încă restaurante pline. Nici străzile staţiunii Neptun nu mai sînt aşa de animate ca în alt an, e mult mai multă linişte“, a spus Corina Neacşu, o turistă din Baia Mare. “Anul trecut aveam impresia că aici vin numai oameni cu bani. Erau maşini una şi una. Vara asta cred că cei cu bani au plecat în străinătate să se bronzeze“, a adăugat femeia. Ca în fiecare an, cea mai “populară“ modalitate de petrecere a timpului liber pentru turişti rămîne plimbarea pe aleile staţiunilor, mai ales că această activitate nu costă şi menţine o condiţie fizică excelentă. Turiştii mai comozi pot opta pentru o plimbare cu trăsura în schimbul a cîteva sute de mii de lei, preţul în majoritatea cazurilor putînd fi negociat cu uşurinţă din cauza cererii reduse. Deşi nu este la fel de original, cei mai mulţi tineri preferă să îşi petreacă nopţile pe litoral plimbîndu-se cu maşinile prin staţiuni, neapărat cu muzica tare şi... în gaşcă, asta în cazul în care nu merg la o discotecă în aer liber sau la o terasă cu fiţe şi cu animatoare. Nici viaţa de noapte din Costineşti, care este recunoscută ca fiind staţiunea tinerilor, nu mai este cum a fost odată. Cîteva terase pe jumătate goale, cu muzica dată la maximum şi... cam atît. În rest, tineri care se plimbă sau care fac baie în mare după lăsarea întunericului. În schimb, gogoşile, pop-cornul şi hamsiile rămîn la mare căutare şi noaptea. “Este mult mai multă linişte decît în anii trecuţi. Staţiunea a fost refăcută, dar nu mai este spiritul de altădată. Dacă stăm mai multe zile aici ne vom plictisi“, a spus Alina Istrate, o turistă din Iaşi. Viaţa de noapte nu este mai activă nici în staţiunile Eforie Sud şi Eforie Nord unde singurele terase mai animate sînt cele la care se serveşte mîncarea şi asta pînă cel tîrziu la ora 23.00, după care întreaga staţiune doarme.

Conform datelor oficiale, gradul de ocupare al staţiunilor de pe litoral se meţine cu mult sub media înregistrată în aceeaşi perioadă a anului trecut. Dintre turişti care au ajuns pe litoralul românesc, doar 10% sînt străini, procentul fiind cu mult sub cel înregistrat în anii trecuţi. Conform hotelierilor, gradul mediu de ocupare a structurilor de primire de pe litoral nu depăşeşte 50%, cei mai mulţi turişti fiind înregistraţi în Mamaia şi Jupiter, unde unele hoteluri sînt ocupate în proporţie de aproape 75%. În acelaşi timp, la Cap Aurora şi Venus, hotelurile sînt pe jumătate goale, lucru valabil şi pentru staţiunile Neptun, Eforie Sud, Eforie Nord şi Costineşti.