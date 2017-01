Viaţa de noapte din Mamaia i-a cucerit pe piloţii Class One

Class One Romanian Grand Prix nu a adus la Constanţa numai ambarcaţiunile de milioane de euro, cel mai important eveniment sportiv din ţară fiind unul extrem de atractiv şi pentru petrecerile organizate în cinstea concurenţilor. Dacă, pe de-o parte, sezonul estival a fost prelungit odată cu aducerea la Mamaia a unuia dintre sporturile nautice cele mai spectaculoase, pe de altă parte, staţiunea de la ţărmul Mării Negre a arătat în tot acest weekend că poate fi o concurentă acerbă chiar şi pentru mult mai celebrele staţiuni ca Palma de Playa, din Mallorca, sau Monte Carlo. Spectacolul de pe apă din timpul zilei a fost înlocuit seara cu petreceri fastuoase, care în cele mai multe cazuri i-au făcut pe piloţi să uite de cursele de a doua zi.

Viaţa de noapte a staţiunii a fost apreciată din plin de echipajele celor opt ambarcaţiuni, gazdele alese în acest an pentru cele trei petreceri fiind Clubul “Bamboo”, Hotelul “Rex” şi Clubul “Office”. Atmosfera marelui eveniment a fost încinsă în acest an de invitaţi de seamă, printre principalele atracţii fiind cîntăreţul jamaican Shaggy, care a cîntat la petrecerea de bun venit. Nici seara de gală, organizată sîmbătă, la Hotelul “Rex”, nu s-a lăsat mai prejos. Prezentarea de modă şi splendidul foc de artificii l-au reţinut pînă şi pe şeicul Hassan Bin Jabor Al Thani, care, de obicei, evită distracţiile nocturne înaintea competiţiilor. „Nu vom uita aceste frumoase momente petrecute la Mamaia. Mă bucur că am revenit la Constanţa şi sper ca mîine (n.r. - duminică) să urcăm din nou pe podium”, a declarat şeicul Hassan Bin Jabor Al Thani.

Şampania a curs din belşug, manechinele au făcut spectacol la prezentarea colecţiei lui Cătălin Botezatu - rochii vaporoase şi lenjerie intimă, iar focurile de artificii şi spectacolul de lasere combinate cu muzică i-au entuziasmat pe invitaţi. Distracţia a continuat, pentru că piloţii, mecanicii şi tehnicienii s-au îndreptat abia după miezul nopţii spre dormitoare pentru a se odihni pentru cursa de a doua zi. Fetele frumoase au fost şi ele în centrul atenţiei şi nu au scăpat de admiraţia sexului masculin de peste hotare, care a considerat, la unison, că româncele sînt cele mai frumoase. „Nu am mai văzut atîtea fete frumoase într-un spaţiu atît de restrîns. Ne vom poza alături de ele pentru a le păstra cu noi”, a spus Giorgio Manuzzi, pilotul italian al ambarcaţiunii echipei SeveneleveN 18.