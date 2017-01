Viaţă de şeic pe banii statului

DIN BENTLEY, CU DRAGOSTE Nu trece lună fără noi dezvăluiri despre jafurile care se fac în diverse companii, fie ele de stat sau private. Cel mai recent raport al Corpului de control al premierului, publicat ieri, prezintă debandada totală de la CARE România, o companie de asigurări deţinută de banca de stat Eximbank, unde conducerea a folosit sume însemnate ale instituţiei în interes personal şi a decontat sejururi în străinătate şi mese la restaurant cu familia. Prima neregulă descoperită a fost că preşedintele directoratului, Radu Frîncu, nu a absolvit cursurile unei instituţii de învăţământ superior, deşi, conform normelor ASF, acest lucru este obligatoriu. Ba mai mult, inspectorii au descoperit şi un caz de fals în acte, în condiţiile în care Frîncu scrisese în CV că a terminat Facultatea de Management IT (Universitatea Bucureşti) şi că a urmat şi cursurile Universităţii Den Haag (Olanda). Dar, surpriză! Universitatea Bucureşti a transmis Corpului de Control că Frîncu nu a susţinut niciodată examen de licenţă, iar Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor a anunţat că Den Haag nu se regăseşte în World Higher Education Database (baza de date a universităţilor acreditate - n.r.) şi nici pe site-ul ENIC/NARIC (National Academic Recognition Information Centers). „În concluzie, Frîncu a fost preşedinte al directoratului CARE deşi nu a îndeplinit nicio condiţie prevăzută de legea asigurărilor“, se arată în raport. Oricum, dacă firma ar fi fost profitabilă, n-ar mai fi comentat nimeni că Frîncu n-are facultate. Dar, în perioada 2010 - 2013, CARE a marcat o pierdere uriaşă, de peste 23,4 milioane lei. În ciuda acestui fapt, cheltuielile au depăşit, an de an, veniturile. Şi nu cu cinci lei, ci cu mult mai mult. Cu cât, veţi întreba. Ei bine, suficient cât să-i permită lui „mister“ Frîncu să devină proprietarul unui automobil Bentley Continental GTC (nedeclarat oficial), care s-a potrivit de minune cu jeep-ul BMW X6 pe care îl avea deja în garaj.

VACANŢE DE MII DE EURO Iar baştanii de la CARE nu s-au limitat doar la atât. Potrivit aceluiaşi document, „Radu Frîncu şi Constantin Marius Banu (membru al directoratului) au utilizat sume importante din fondurile companiei (831.177 lei şi 53.173 euro) în interes personal sau pentru alţi indivizi din afara companiei; spre exemplu, cei doi şi-au decontat contravaloarea unor sejururi cu familia în străinătate, în valoare de 65.895 lei şi 31.663 euro“. Corpul de control al premierului aminteşte despre o „deplasare“ la Roma, cu dublă destinaţie - Ibiza şi Cannes, pentru care Frîncu a decontat, sub pretextul că „a reprezentat compania“, circa 8.000 euro, din care 4.500 euro pentru cazare şi 3.500 euro pentru „servicii hoteliere, mese servite la restaurant, parfumuri şi bilete de feribot“. „Deşi destinaţia oficială era Roma, din banii societăţii s-au cumpărat două bilete de avion pentru ruta Bucureşti - Ibiza şi retur, unul pentru Frîncu, altul pentru Oana-Maria Marica, aceasta nefiind angajată a societăţii. Ulterior s-au luat alte trei bilete, pentru Frîncu, soţia sa şi fiul lor, pentru ruta Bucureşti - Nisa şi retur. Nici vorbă de deplasare în interes de serviciu, la Roma“, notează inspectorii premierului. Şi, din câte se vede, putem presupune că ar fi vorba de o escapadă cu amanta, urmată de o vacanţă cu familia, pe banii companiei. Şi este doar vârful aisbergului. Tot sub pretextul că „reprezenta firma“, Frîncu şi Banu au mers cu familiile la Disneyland (Paris), la schi într-o staţiune din Austria şi într-un sejur de şapte zile în staţiunea San Benedetto del Tronto (Italia).

CELULAR DE 43.500 LEI Stilul de viaţă cosmopolit al şefilor CARE a fost întreţinut chiar şi în ţară, după cum dezvăluie anchetatorii. Astfel, Frîncu a decontat 12 facturi, însoţite de note de plată, reprezentând mese servite de soţia sa la restaurantul de lux „Le Club“ (Bucureşti). „Exemplificăm un caz - la 1 martie 2011, Catrinel Frîncu, soţia şefului CARE, a făcut o consumaţie de 3.360 lei (!?!) la „Le Club“, iar factura a fost plătită cu cardul firmei CARE. La decont, Frîncu a declarat că el ar fi fost la o cină de afaceri, deşi, în acel moment, se afla în delegaţie în Germania. În mod similar, el i-a achitat soţiei alte 11 facturi“, spun inspectorii. Jaful nu s-a oprit aici. Tot din banii firmei, oamenii şi-au mai luat anvelope noi la X6 (8.325 lei - anvelope de lux, nu glumă!), bilete de avion fără număr, fără număr pentru diverse persoane care nu erau angajate la CARE (134.000 lei) şi o grămadă de produse de lux. Dintre ele, să menţionăm doar telefonul exclusivist Vertu (43.500 lei), telefonul Black Berry Porsche Design (11.000 lei), geanta Louis Vuitton (5.500 lei), ceasul Cartier (15.800 lei), clipsul de bani Cartier (800 lei), plus inele, brăţări, cravate, cămăşi şi pantofi de fiţe şi chiar şi servicii de „consultanţă de imagine“ de la o casă de modă din Milano (Italia), în valoare de 8.000 euro. Ba mai mult, Frîncu a decontat şi o factură de 10.400 lei pentru un televizor Smart TV de ultimă generaţie. Şi, după atâta muncă grea, şefii CARE au mers şi la peşte, cheltuind (tot din banii firmei, evident) mai bine de 8.500 lei pe „articole şi accesorii de pescuit“.

CU ELICOPTERUL LA MONTE CARLO În concluzie, Corpul de Control al premierului arată că, în perioada analizată, Frîncu şi gaşca sa n-au cheltuit nici măcar un eurocent din propriul buzunar - „S-au decontat, după cum urmează, deplasări cu taxiul la Londra (4.800 lei), închirieri de maşini de lux la Saint Tropez şi la Nisa (3.000 euro) şi chiar transport cu elicopterul la Monte Carlo (500 euro)“. În tot acest timp, Radu Frîncu şi-a tras şi un card de cheltuieli, pe care l-a alimentat cu „doar“ 358.687 lei din bugetul CARE. La final, să spunem doar că firma în cauză are un capital social de 44.109.990 lei şi este deţinută, prin Eximbank, de către statul român. La vita e bella, nu-i aşa?