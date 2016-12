Viaţa de sub banchiza antarctică

Oamenii de ştiinţă au anunţat o descoperire surprinzătoare privind locurile unde pot trăi organisme complexe, creaturi asemănătoare creveţilor şi meduze trăind la mari adâncimi, într-un mediu privat de lumină, căldură şi oxigen, sub banchiza polară antarctică. La peste 180 de metri adâncime sub banchiză, într-un loc în care nu ajunge niciodată lumina solară, se credea că nu ar putea exista decât bacterii şi microbi, forme simple de viaţă. Din acest motiv, oamenii de ştiinţă ai NASA au fost extrem de surprinşi să constate existenţa unor forme de viaţă complexe în adâncimile întunecate şi reci de sub banchiza polară australă. După ce au coborât nişte camere de filmat sub banchiza antarctică, cercetătorii au observat o curioasă creatură, asemănătoare unui crevete, care a înotat spre cameră şi s-a prins de cablul acesteia. Nevertebratul identificat ca făcând parte din specia Lyssianasid amphipod, o rudă îndepărtată a creveţilor, lung de 76 de milimetri, de culoare portocalie, poate fi observat timp de două minute în înregistrarea video realizată sub banchiza polară. Oamenii de ştiinţă au mai detectat şi prezenţa în acea zonă a unei meduze de aproximativ 30 de centimetri lungime. Această descoperire pledează în favoarea ipotezei că viaţa este posibilă şi pe alte planete din apropierea Terrei, în condiţii de mediu similare.