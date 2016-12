Viaţa după canoanele biblice

În ziua de azi, cu greu ne mai putem închipui cum trăiau oamenii în vechime. O femeie din SUA a vrut însă să vadă cum era viaţa femeilor în timpurile biblice, aşa că a decis ca timp de un an de zile să îşi ducă viaţa în litera şi spiritul Bibliei. Rachel Held Evans este blogger în viaţa de zi cu zi, dar la un moment dat a decis să facă un experiment din care acum a rezultat o carte. Tânăra a trăit timp de un an urmărind cu sfinţenie toate instrucţiunile pentru femei prevăzute în Biblie, începând prin a-şi face singură hainele, continuând cu supunerea faţă de soţ şi chiar dormind sub cerul liber.

Cartea pe care a scris-o în urma acestei experienţe, ”A Year of Biblical Womanhood”, este o cronică a celor 12 luni în care a încercat să respecte întocmai sutele de reguli impuse de Cartea Sfântă femeilor fertile. Potrivit acestora, femeile trebuie să se îmbrace modest, să se supună bărbaţilor lor, care în accepţiune biblică sunt şi stăpânii lor şi să stea izolate de comunitate în timpul menstruaţiei, când se spune despre ele că sunt de neatins. Rachel Held Evans povesteşte că în acele zile ale lunii nu mergea la biserică, avea întotdeauna la ea o pernuţă pe care să stea ca să nu ia loc pe scaune când nu era în propria casă, s-a abţinut de la sex şi de la a-şi atinge în vreun fel soţul, şi-a lăsat părul să crească şi a dormit afară, în cort. Rachel Held Evans a constatat că, din anumite puncte de vedere, feminitatea în vremurile biblice putea fi un adevărat coşmar. Iniţiativa ei şi cartea rezultată se vor a fi un experiment şi, totodată, un semnal către liderii Bisericii Evanghelice privind nevoia unui număr mai mare de femei printre căpeteniile religioase.