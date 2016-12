Viaţă grea în play-out pentru FC Farul

După primele cinci etape din acest an, FC Farul Constanţa a pierdut orice şansă de a mai prinde un loc în play-off-ul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal. Sub comanda lui Ştefan Nanu, constănţenii au înregistrat trei egaluri şi două înfrângeri, iar distanţa faţă de locul 6, ultimul care asigură prezenţa în play-off, s-a mărit la şase puncte, în condiţiile în care gruparea de pe litoral are şi două meciuri în plus. Drept urmare, după eşecul înregistrat sâmbătă pe teren propriu, 0-2 cu Rapid Bucureşti, FC Farul poate începe pregătirea pentru play-out. Misiunea constănţenilor în lupta pentru evitarea retrogradării se anunţă dificilă, mai ales că „alb-albaştrii“ nu au obţinut rezultate prea bune în partidele cu celelalte echipe aflate în partea a doua a clasamentului. Mai exact, au adunat doar nouă puncte în meciurile directe şi, în acest moment, ocupă penultimul loc într-o ierarhie a formaţiilor din play-out.

ÎNCĂ DOUĂ ŞANSE Situaţia se mai poate remedia în ultimele runde, când FC Farul întâlneşte pe Rapid CFR Suceava, în deplasare, în etapa a 24-a, şi pe Dunărea Galaţi, pe teren propriu, în etapa a 25-a. „Ne aşteaptă meciuri grele, pentru că sucevenii nu prea pierd pe teren propriu, iar gălăţenii şi-au revenit după o primă parte de campionat mai puţin reuşită. Avem nevoie de puncte, pentru a ne face viaţa mai uşoară în play-out. Ar fi fost bine dacă intram în play-off, pentru că am fi jucat fără presiune şi puteam construi echipa pentru sezonul următor”, a spus antrenorul Ştefan Nanu. „Jucătorii trebuie să demonstreze că nu aceasta este valoarea lor şi să joace şi cu sufletul pentru această echipă. Vom sta de vorbă, pentru că împreună trebuie să readucem FC Farul mai sus în clasament”, a adăugat secundul Gică Mina. Pentru constănţeni urmează o pauză de două săptămâni, întrucât adversarele din următoarele două etape s-au retras din competiţie, perioadă în care Ştefan Nanu şi-a propus să aducă jucătorii la un nivel fizic bun şi să corecteze erorile din jocul grupării de pe litoral. În plus, oficialii Farului speră să-l recupereze cât mai rapid pe căpitanul Constantin Bumbac, care a suferit o entorsă la genunchi, şi să testeze doi “stranieri”, un mijlocaş camerunez şi un atacant croat, ambii veniţi din liga a doua germană.