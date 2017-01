Viaţa în cuşca leilor

"Lume, lume, Cirkus Praga este în oraş!". Cam aşa începe povestea uneia dintre cele mai importante companii de circ din Cehia şi Europa, dar şi a propriilor artişti. Sînt oameni pentru care viaţa este întotdeauna ca o cuşcă cu lei, dar care nu şi-ar putea concepe existenţa fără circ. După ce au străbătut ţara-n lung şi-n lat, de la Arad, Deva, Sibiu şi Braşov, pînă la Buzău, artiştii cehi au ajuns pentru prima dată şi la Constanţa. Pentru managerul companiei, Ştefan Burfete, un ceh cu rădăcini în România, povestea circului a început după ce s-a lăsat fermecat de sălbăticiunile din arenă. Se întîmpla prin 1998, iar de atunci, mărturiseşte el, se trezeşte în fiecare dimineaţă cu gîndul la felinele din spatele cuştilor. "Am lucrat în armata cehă pe un post care îmi dădea şansa să îmi etalez talentul fotografic, apoi am fost reporter la Reuters, însă dragostea pentru animale m-a determinat să încep o nouă viaţă. A fi circar înseamnă să te dedici în totalitate unei meserii frumoase şi riscante. Eşti întotdeauna pe drumuri. Dar nu regret alegerea făcută şi îmi place ceea ce fac", a declarat Burfete. Iar fostul coleg de şcoală al marelui fotbalist ceh Pavel Nedved s-a adaptat ritmului trepidant al vieţii de circ. Cu locuinţe pe patru roţi şi schimbarea săptămînală a oraşului. Ştefan a învăţat mai multe limbi străine, iar cu soţia şi fiul său, Patrick, vorbeşte în română, cehă şi maghiară.

Leii şi tigrii, cel mai greu de dresat

S-a obişnuit apoi şi cu gloria, faima şi dresurile unice. Cînd vine vorba despre dresaj, Ştefan nu se mai opreşte din povestit. Chiar dacă este doar manager, ştie tot despre felinele pe care le iubeşte atît de mult. Cu şerpii şi crocodilii se lucrează doar atunci cînd aceştia sînt flămînzi, cu felinele este altceva. Cea mai grea dresură este cea a leilor şi a tigrilor. "Leii sînt animale foarte inteligente şi acceptă în rîndurile lor un singur dresor, pe care îl consideră un membru al grupului. Dacă altcineva ar încerca să se apropie, ar deveni foarte nervoşi şi chiar ar ataca orice persoană care înceacă să-i facă rău dresorului. Tigrii sînt singuratici şi greu de dresat, în vreme ce cabalinele şi zebrele pot fi antrenate de mai mulţi dresori", a continuat Burfete. La fel de important este să respecţi şi să înţelegi animalele. "Animalul are caracterul lui şi dacă nu vrea să se lase dresat, nu ai ce face. Am avut animale care au refuzat să înveţe ceva, în vreme ce la altele nu a mai fost nevoie de dresaj. Este cazul unui pui de leu care a intrat în arenă şi a fost atent la ce fac animalele mai mari. I s-a arătat un scaun şi a ascultat comanda", povesteşte cehul. Nici viaţa în lumina reflectoarelor nu este prea uşoară. După ce puiul ajunge la vîrsta de şase luni şi îi urmăreşte cu atenţie comportamentul, dresorul este singurul care decide dacă este cazul să-şi continue treaba. Este o meserie frumoasă şi ca orice lucru frumos, cere multe sacrificii. Artiştii de la Cirkus Praga mai au contracte şi cu alte circuri din Europa. Pe lîngă aceasta, viaţa multora s-a aflat sub luminile scenei de la cele mai fragede vîrste, cum este cazul lui Tomasz Ringel şi a lui Jaroslav Kana, doi dresori de urşi şi porci spinoşi. Tomasz a absolvit Universitatea "Carol al IV-lea" din Praga, secţia anatomie şi face această muncă din pasiune. Este prea ocupat cu munca sa pentru a vorbi cu noi. Îl lasă pe Ştefan să ne vorbească despre el. "Iubeşte foarte mult animalele. Spune că este esenţial să ştii cum să le vorbeşti. Foloseşte comenzi scurte şi eficiente, iar animalele îl ascultă", povesteşte Burfete.

Cămila botezată de primarul Devei

Şi ce bucurie mai mare poate fi pentru un artist de circ cînd vede cum "familia" se înmulţeşte văzînd cu ochii? Chiar după ce au ajuns la Constanţa, artiştii de la Cirkus Praga au sărbătorit venirea pe lume a unui pui al leoiacei Boya. Acesta se adaugă celor 40 de animale deţinute de circul praghez, devenind vedeta echipei, alături de puii de lamă şi urs. O poveste interesantă are şi o micuţă cămilă născută la Deva şi care a beneficiat de un botez oficiat chiar de primarul oraşului. "Puiul de cămilă a ajuns acum la un alt circ partener. Legislaţia europeană spune că putem deţine doar animale născute la circ, Italia fiind ţara din care aducem cele mai multe exemplare. Aş putea să compar circul cu colecţionarii de antichităţi. Mai ales că un pui de leu costă în jur de 2.000 de euro, în vreme ce un tigru ajunge la 5.000", mai spune managerul companiei. Unele animale au fost vedete în filmele unor regizori celebri, precum Kusturica, altele, cazul unui pui de leu, au făcut furori în campanile publicitare din Olanda. Premiera circului a fost ieri, însă cehii vor susţine spectacolele în marele cort amenajat în zona Piaţa Brick încă o săptămînă. Şi mai au multe planuri. Dacă vor rămîne la Constanţa, sînt decişi să pună pe picioare o berărie. Ca la Praga, cu bere adevărată şi din belşug, dar şi cu multe poveşti frumoase. Despre lei, trigri şi …Cirkus Praga.