Viaţa pacienţilor, pusă în pericol de lipsa medicamentelor vitale

Medicii din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa se văd nevoiţi să găsească diferite scheme terapeutice pentru a putea trata cazurile dificile pentru că o serie de medicamente considerate vitale nu există pe piaţa românească. Această problemă a fost prezentată şi reprezentanţilor Ministerului Sănătăţii (MS), iar conducerea unităţii sanitare solicită urgentarea procedurilor de achiziţie a acestor medicamente. ”Ne confruntăm cu lipsa heparinei, a nitroglicerinei tablete, a sulfatului de magneziu şi a fosfobionului cunoscut şi sub numele de adenozină. Aceste medicamente sînt foarte importante pentru stabilizarea bolnavilor. Heparina este folosită în secţiile de Terapie Intensivă şi chirurgie, în special chirurgie cardio-vasculară, pentru bolnavii cardiaci. Nitroglicerina este utilizată în tratarea anginei pectorale şi este folosită şi de echipajele de la Ambulanţă. Sulfatul de magneziu este necesar pentru stabilizarea gravidelor cu eclampsie. Fosfobionul este necesar în secţiile de cardiologie”, a declarat purtătorul de cuvînt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, dr. Florian Stoian. Medicii sînt îngrijoraţi pentru că viaţa pacienţilor este pusă în pericol de lipsa de pe piaţa românească a acestor medicamente. Situaţia este cu atît mai gravă cu cît medicamentele acestea nu au înlocuitori eficienţi. “Heparina are un înlocuitor numit heparină cu moleculă mică. Acesta este un produs care acţionează în timp şi este foarte scump, preţul acestui tratament fiind chiar şi de 15 ori mai mare decît cel al heparinei produse în ţara noastră. Viaţa pacienţilor este pusă în pericol”, a declarat dr. Stoian. Medicii din Clinica de Obstetrică-Ginecologie se tem pentru viaţa pacientelor care ar avea nevoie de sulfat de magneziu. Şeful clinicii, prof.univ.dr. Vlad Tica, a făcut nenumărate referate către direcţia Spitalului Judeţean pentru a primi acest medicament, însă conducerea unităţii sanitare nu are dreptul să achiziţioneze direct medicaţia, aşteptînd la rîndul ei să se ocupe de acest aspect ministerul. “Ne confruntăm cu o lipsă a hidralazidei şi a sulfatului de magneziu, nişte medicamente vitale pentru noi. Hidralazida este o substanţă folosită în cazul în care gravida are o tensiune crescută înainte, în timpul sau după naştere. Este singurul medicament pe care îl putem injecta. Sulfatul de magneziu este administrat în cazul în care o gravidă are hipertensiune şi convulsii. În lipsa acestor tratamente pot apărea situaţii tragice”, a declarat dr. Tica.

Nicolăescu dă vina pe manageri pentru lipsa medicamentelor

Medicii din întreaga ţară trec prin această situaţie. Se pare că vinovaţi de lipsa medicamentelor autohtone sînt cei care au preluat o firmă românească producătoare de tratamente şi care refuză să mai fabrice acest tip de medicamente deoarece sînt mult prea ieftine. Ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, vineri, la Tîrgu Mureş, aflînd de situaţia de la Spitalul Judeţean de Urgenţă că instituţia pe care o conduce nu este responsabilă de lipsa medicamentelor din spitale, iar managerii acestor unităţi îşi riscă funcţia dacă nu fac din timp licitaţii. ”Ministerul Sănătăţii nu achiziţionează medicamente pentru spitale, face licitaţii doar pentru rezerva specială, vaccinuri sau pentru cazuri de catastrofe. Pentru medicamentele de uz curent, singurul care are acest drept este spitalul. Dacă spitalul nu a organizat licitaţii, conducerea de acolo este vinovată”, a declarat Nicolăescu. Această declaraţie contrazice total afirmaţia făcută de ministrul de resort în urmă cu două săptămîni la Constanţa. Nicolăescu declara atunci că se va face o listă cu medicamentele care lipsesc şi că se va organiza o licitaţie naţională pentru a rezolva această situaţie. Astfel, ministrul de resort demonstrează, încă o dată, că nu îşi poate respecta promisiunile. Subsecretarul de stat, Raed Arafat, a declarat, ieri, că lipsa medicamentelor în spitale este una deformat pusă. „Problema medicamentelor care nu se mai fabrică în ţară este una şi cele pentru care nu s-au făcut licitaţii, este alta. Am primit acum cîteva zile o listă de medicamente care ni s-a spus că lipsesc din ţară. Am trimis lista la toate ASP-urile din ţară să vedem unde lipsesc şi în final am identificat unul singur din 12”, a declarat Arafat. Acesta a mai spus că unele medicamente care lipsesc se pot înlocui cu altele. Din păcate, se pare că Raed Arafat nu a aflat că aceste medicamente pe care le consideră înlocuitori eficienţi nu au acelaşi efect ca şi medicamentele originale. Medicii constănţeni au afirmat că înlocuitorii au un efect întîrziat, acţionînd asupra bolnavului în timp.