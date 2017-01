Viața pacienților români este pusă în pericol! Asta se întâmplă!

Cine mai ascultă vocea pacientului în România? Aproape nimeni - este răspunsul pe care nu doar pacienții îl dau, ci și reprezentanții lor. În zadar își spun păsurile public, vin cu explicații certe; nu prea sunt luați în seamă, deși toate reformele din Sănătate ar trebui țină cont, în principal, de vocea pacientului. Până la urmă, reformele pentru bolnav sunt făcute. Nici nu a început bine noul an că, din nou, reprezentanți ai Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România atrag atenția Ministerului Sănătății (MS) asupra necesității rezolvării problemelor medicamentelor lipsă, care afectează în prezent foarte mulți bolnavi cronici. ”Avem pacienți care nu mai au tratament și pentru care nu există alternativă din cauza scăderii prețurilor. De asemenea, avem pacienți care și-au întrerupt tratamentul din cauza procedurilor prea birocratice de licitație, cum este cazul pacienților cu scleroză multiplă. Am înregistrat întreruperi de tratament și în cazul pacienților cu HIV și nu am primit nici măcar un răspuns de la MS. S-au înregistrat întreruperi și la pacienții cu transplant. Toate aceste lucruri înseamnă pacienți a căror viață este pusă în pericol”, a declarat președintele COPAC, Radu Gănescu, citat într-un comunicat al Coaliției.

O GLUMĂ PROASTĂ Astfel, reprezentanții bolnavilor consideră că un proiect de lege care ar impune plata tratamentului este o glumă proastă, întrucât de multe ori ei fac acest lucru încercând să facă rost de medicamente din alte țări, în condițiile în care în România nu se mai găsesc. ”COPAC le amintește politicienilor că Sănătatea are nevoie de minimum 6% din PIB, are nevoie să fie finanțată corespunzător, iar deciziile pe care le ia MS trebuie să ajute pacienții, nu să le pună viața în pericol, cum se întâmplă acum”, potrivit comunicatului COPAC.

AGENȚII-MAMUT? ”Nu de agenții-mamut, care să cheltuie bani din bugetul oricum insuficient al Sănătății, avem nevoie, ci de o mai bună gestionare a lor și de politici coerente și, nu în ultimul rând, de miniștri ai Sănătății care să asculte și vocea pacientului”, potrivit lui Gănescu. Tot el a adăugat că Agenția despre care se vorbește există oricum de multă vreme în structura Institutului Național de Sănătate Publică. Și până în prezent s-au cheltuit foarte mulți bani pe campanii de informare în cazul vaccinării anti-HPV și antifumat cu rezultate aproape de zero. Astfel, COPAC solicită de urgență o întâlnire la Ministerul Sănătății, în care să se identifice soluții pentru lipsa medicamentelor vitale pentru tratamentul pacienților cronici.

800.000 de pacienți cronici, fără terapii anul acesta

Mai exact, circa 800.000 de pacienți cu afecțiuni cronice riscă să rămână fără tratament în acest an în cazul dispariției de pe piață a unui număr de 123 de medicamente esențiale pentru cel puțin 10 arii terapeutice, a declarat președintele Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Călin Gălășeanu, citat de Agerpres. ”Acest lucru se datorează noii metodologii de calcul al prețurilor la medicamente care este practic rodul gândirii Cabinetului Bănicioiu, care nu are nicio legătură cu actualul cabinet al actualului ministru”, a afirmat Gălășeanu. Potrivit acestuia, 55 de medicamente din cele 123 au fie alternative generice limitate, iar dintre acestea aproape o treime nu au nicio alternativă disponibilă în piață. Cei mai afectați vor fi pacienții care suferă de boli cardiovasculare, întrucât 28 dintre medicamentele la risc sunt destinate acestor afecțiuni. ”Pacienții cu afecțiuni neurologice pot rămâne fără 19 dintre medicamentele din schemele lor de tratament, iar cei cu afecțiuni oncologice nu vor mai avea acces la șase dintre medicamentele utilizate până în prezent. Cu foarte puține alternative terapeutice generice sunt pacienții cu afecțiuni imunologice, pacienții care au suferit un transplant sau cei cu afecțiuni hematologice”, a spus reprezentantul ARPIM.