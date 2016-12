“Viaţa pe datorie nu va mai fi posibilă“

Băncile sînt mult mai atente la cum dau creditele, întrucît şi în România s-au întîmplat cazuri în care au fost acordate împrumuturi unor persoane care nu aveau venituri, a declarat consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu. \"Această criză trebuie să schimbe abordarea. Viaţa pe datorie şi bunăstarea pe datorie nu vor mai fi posibile pentru multă vreme de acum încolo. Nu spun niciodată, pentru că mă feresc să folosesc acest cuvînt. În România nu au fost prea multe cazuri, dar sînt şi multe persoane care au luat credite fără să aibă niciun ban în buzunar, aşa cum s-a întîmplat în America, dar şi multe IMM-uri care au obţinut credite fără garanţii. Băncile vor fi mai atente de-acum înainte\", a explicat Vasilescu. Oficialul BNR a mai atras atenţia asupra unui lucru îngrijorător care a prins contur sub pretextul crizei: tentaţia de a nu plăti creditele. Aceasta este mai alarmantă decît creşterea de trei ori a creditelor nerambursate din acest an. \"Este o chestiune şi BNR o încurajează în măsura în care este vorba de companii sau de oameni care sînt în necaz şi care nu au niciun fel de intenţie a fi rău-platnic. Din păcate, însă, sînt foarte multe tentaţii de a nu plăti\", a mai afirmat Vasilescu. Reamintim că soldul restanţelor la creditele acordate populaţiei şi firmelor au crescut în primul trimestru cu 56%, la 4,46 miliarde de lei, în contextul unui avans al restanţelor la împrumuturile în valută de 93,94% şi la cele în lei de 35,7%, potrivit datelor BNR. Restanţele totalizau la finele lunii decembrie a anului trecut 2,86 miliarde lei. Comparativ cu finele lunii martie 2008, soldul restanţelor a crescut de 3,24 ori, de la 1,38 miliarde lei, la 4,46 miliarde de lei, potrivit datelor publicate la începutul acestei săptămîni de banca centrală. Per total, ponderea restanţelor în soldul creditelor acordate firmelor şi populaţiei a ajuns la 2,2% la sfîrşitul primului trimestru, de la 1,43% la sfîrşitul anului trecut.