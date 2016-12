Viaţa printre 200 de „big brother“

În cadrul exerciţiului multinaţional Black Sea Rotational Force (BSRF) 14.1, începând cu luna septembrie au fost detaşaţi în România două sute de militari americani care, timp de şase luni, se vor antrena împreună cu militari români şi bulgari. Printre puşcaşii marini trimişi în cadrul acestei aplicaţii militare în România se numără şi patru reprezentante ale sexului frumos. Înconjurate în permanenţă de sute de bărbaţi, ele spun că îi privesc pe aceştia ca pe nişte fraţi mai mari care se dovedesc a fi foarte grijulii. „Este o experienţă nouă pentru mine şi sunt fericită că am avut oportunitatea să ajung aici, mai ales că sunt doar de câteva luni în armată. Am ales să mă înrolez pentru a scăpa de situaţia grea de acasă şi pentru a deveni un om mai bun. Provin dintr-o familie mare, am acasă patru surori şi trei fraţi. Trimit bani acasă cât de des pot. Despre România pot spune numai lucruri frumoase. Mă gândesc la colegii mei ca la nişte fraţi mai mari. Au foarte mare grijă de noi şi ne sprijină de fiecare dată. Am avut ocazia să merg aproape în fiecare weekend în Constanţa şi am descoperit că oamenii sunt foarte prietenoşi. Este un mediu foarte diferit faţă de cel din care provin eu, aici sunt oameni de încredere“, a declarat lance corporal Tanisha Sahadeo.

COMBAT FITNESS TEST Pentru a rezista în acest mediu, fetele spun că trebuie să muncească mai mult pentru a le demonstra colegilor lor că se pot baza pe ele. „În această dimineaţă (n.r. - ieri) am avut Combat Fitness Test. Este un test fizic pe care îl avem în fiecare an şi pot spune că m-am descurcat excelent. În Marine Corps, pregătirea fizică este foarte importantă şi aş spune că, având în vedere că suntem femei, este şi mai importantă pentru noi, pentru că suntem mai puţine şi trebuie să demonstrăm că suntem puternice. M-am înrolat pentru că vroiam să fiu un puşcaş marin, la fel ca bunicii şi ca unchiul meu. Am un prieten, care este şi el în armată. Este greu, dar vorbim cât de des putem. Este foarte frumos în România. Am fost la Miercurea Ciuc şi Bistriţa şi pot spune că sunteţi cei mai ospitalieri oameni pe care i-am întâlnit până acum. Este o ţară minunată, cu oameni fericiţi“, a spus şi second lieutenant Sophie Funderburk.