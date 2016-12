Viaţa Reginei Maria, subiect de carte

Studenţii Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa au deseori ocazia să înveţe de la profesori străini veniţi din diverse colţuri ale lumii. Rolul lor este de a face cunoscută cultura ţării respective printre tinerii români. Ultimul oaspete la Constanţa este jurnalista şi scriitoarea Nancy Bartley. Ea a răspuns invitaţiei lansate de fostul decan al Facultăţii de Litere, prof.univ.dr. Adina Ciugureanu de la Departamentul de Limbi şi Literaturi Moderne şi Ştiinţele Comunicării şi American Corner Constanţa de a ţine o prelegere în faţa studenţilor de la Litere. Bartley este jurnalist la ziarul „Seattle Times” din SUA, iar anul acesta este lector Fullbright la Departamentul de Jurnalism de la Universitatea Americană din Bulgaria. Într-un interviu pe care Nancy l-a acordat reporterilor „Telegraf”, ea spune că practică meseria de jurnalist de 22 de ani şi mărturiseşte că îi place ceea ce face tocmai pentru că astfel cunoaşte multă lume şi scrie despre tot felul de persoane. În schimb, îi place şi să predea elevilor.

PENTRU PRIMA DATĂ ÎN ROMÂNIA Meseria de jurnalist a purtat-o prin cele mai diverse locuri. A poposit în Guatemala, Chile, Nepal, Norvegia, în toate statele SUA şi Anglia. A ajuns şi în România, dar de data asta în calitate de profesor. „Este prima dată când vin în România. Îmi place aici. Am stat şi în Bucureşti şi am vizitat muzeele de acolo. Oamenii sunt minunaţi”, spune Nancy. Despre ţara noastră nu ştie prea multe, însă cunoaşte greutăţile economice prin care trecem, dar şi eforturile pe care le fac autorităţile pentru redresarea economiei. Totuşi, îşi aminteşte că într-un oraş mic din Washinghton, statul american unde a crescut, exista un muzeu unde văzuse roba de încoronare şi coroana Reginei Maria a României. A fost intrigată de prezenţa lor acolo. „Mi-ar plăcea să scriu o carte pe tema asta. Mi-ar plăcea să mă reîntorc în România şi să mă documentez pe tema asta. Să scriu despre viaţa ei. Am fost fascinată de povestea ei pentru că a avut o viaţă destul de interesantă”, a povestit jurnalista. Ea a venit în România şi să-şi facă cunoscută cartea „The Boy Who Shot the Sheriff, the Redemption of Herbert Niccolls Jr.” („Băiatul care l-a împuşcat pe şerif - Izbăvirea lui Herbert Niccolls” - n.r.), care este în curs de apariţie la University of Washington Press. Cartea readuce în actualitate un caz internaţional din 1931, al cărui protagonist este un băiat de 12 ani care fusese închis pe viaţă pentru crimă. „Făceam cercetări despre pedeapsa capitală şi, umblând prin arhive, am citit despre un băiat care fusese închis pe viaţă pentru crimă. Am fost şocată! La vremea aia fiul meu avea 12 ani. Primul meu gând a fost că aşa ceva nu se poate, însă era adevărat”, a mărturisit jurnalista americană. Menţionăm că, în 1984, ea a fost nominalizată la premiul Pulitzer pentru un articol documentat pe parcursul unui an, subiectul abordat fiind povestea unui copil din Guatemala care a ars într-un incendiu, dar care şi-a revenit după ce a fost dus şi operat la un spital în SUA.