Viaţa zbuciumată a lui Amy Winehouse, materie de studiu la universitate

Cariera cîntăreţei britanice de 25 de ani, umbrită de dependenţa de droguri, va fi studiată în cadrul cursului de muzică de la University of the West of Scotland. Materialele necesare pentru acest curs, obligatoriu pentru obţinerea diplomei, vor fi furnizate de casa de discuri Island. Allan Dumbreck, şeful catedrei de muzică de la University of the West of Scotland, a declarat revistei “Times” că Amy Winehouse este un excelent exemplu în privinţa capcanelor existente în industria muzicală. Amy Winehouse este o artistă foarte apreciată, cîştigătoare a numeroase premii, şi poate demonstra studenţilor cum stilul de viaţă poate deveni stresant şi nesănătos, a explicat Allan Dumbreck. “Le arătăm studenţilor în ce măsură industria muzicală, în multe cazuri, nu este un suporter al longevităţii”, a continuat acesta.

Apropiaţii lui Amy Winehouse afirmă că artista va divorţa de soţul ei, Blake Fielder-Civil, care a fost din nou trimis la închisoare în această săptămînă, după ce a fost depistat pozitiv la un test antidrog, încălcînd astfel termenii eliberării condiţionate de care beneficiase. Blake Fielder-Civil fusese eliberat din închisoare luna trecută, după ce a ispăşit doar 12 luni din pedeapsa iniţială de 27 de luni, pentru agresiune şi obstrucţionarea justiţiei. Are acum toate şansele să rămînă în închisoare pînă în 2010.

În ultimul an, Amy Winehouse a constituit unul dintre subiectele preferate ale tabloidelor britanice, mai mult pentru scandalurile provocate decît pentru muzica sa. Cîntăreaţa cu o voce excepţională este cunoscută pentru problemele sale legate de consumul de droguri, alcool, tendinţa de automutilare, anorexie şi bulimie. Amy Winehouse a efectuat deja cîteva cure scurte de dezintoxicare, de doar cîteva zile: în august, septembrie şi noiembrie 2007 şi la începutul acestui an.