Vicepremierul Dîncu a votat alături de soția sa la o secție din Cluj

Vicepremierul Vasile Dîncu a declarat, duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot, că a votat pentru resetarea sistemului, pentru a schimba logica sistemului politic din România, susţinând că trebuie schimbat "violent" modul de a face politică şi realizarea unui nou contract social.

Vasile Dîncu a declarat, duminică, la Cluj-Napoca, la ieşirea din secţia de votare nr. 117, unde a fost însoţit de soţia sa, Maria, că oamenii aşteaptă de la politicieni altceva decât ceea ce au oferit până acum, considerând că trebuie "coborât" la visele simple ale oamenilor.

"Am votat pentru resetarea sistemului, pentru a schimba logica sistemului politic din România, a trece de la o politică a dezbinării, a războiului politic continuu, permanent, la o politică a dezvoltării. Cred că astăzi, când suntem în ceasul al 12-lea, mai avem 2 ani pînă la 100 de ani de stat naţional, trebuie să schimbăm violent modul de a face politică, să facem un nou contract social, în care oamenii trebuie puşi pe primul loc, oamenii înaintea profitului, să ne gândim la fericirea oamenilor şi mai puţin la statistici şi la scheme de dezvoltare statistică. Am senzaţia că oamenii aşteaptă în acest moment de la politicieni altceva decât ce am oferit până acum în ultimii 25 de ani şi cred că trebuie să coborâm la aceste vise simple ale oamenilor, să începem să le punem în faţa politicii, ca pricipal scop al politicii”, a spus Dîncu.

Potrivit acestuia, România are nevoie acum mai mult de o politică civilă, de dezvoltare, de lucrări publice şi mai puţin de o politică a continuei lupte ideologice, a împărţirii României în două, o Românie bună şi una rea, o Românie a celor care sunt curaţi şi una a celor care nu sunt curaţi.

"Cred că este un moment în care trebuie să valorificăm ce are bun România, resursele noastre, ca România să se poată întoarce acasă, să se poată întoarce acasă şi cei care sunt acasă dar nu se simt bine în acest moment acasă. O politică pentru oameni, acesta cred că este scopul politicii noastre în viitor şi acesta este proiectul în care cred. Am votat singurul proiect care a fost în această campanie electorală, singurul proiect de dezvoltare a României”, a mai spus Vasile Dîncu.