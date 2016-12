Vicepremierul rus ameninţă România cu... bombardierul

03:14:07 / 12 Mai 2014

CRED CA A VOMITAT ROGOZIN VOTCA PE FOC.

ARE PERFECTA DREPTATE BASESCU DESPRE ACEST ROGOZIN , SA AMENINTI UN STAT CA DACA NU TE LASA SA SURVOLEZI CU AVIONUL , DEASUPRA ACELUI STAT , DECI CA DATA VIITOARE VII CU UN BOMBARDIER STRATEGIC TU-160 SI NE BOMBARDEZI , IAR DESPRE ROMANI CINE SINTEM SI CE CRED RUSII BETIVI SI ORDINARI DESPRE NOI , CINE A AJUNS SA ISI DEA CU PAREREA DESPRE ROMANI , NISTE BETIVANI DE RUSI INAPOIATI , CARE IN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL , DACA TE FACEAI CU O BITA SPRE EI FUGEAU DE MINCAU PAMANTUL , IAR RUSOAICELE NISTE BETIVE ORDINARE DE SE PISAU PE ELE , DIN ASA MAME ASA FII DE BETIVANI SI TIRFE , POVESTEA MAMA MEA CIND AU INTRAT RUSII IN TARA , MAMA FIIND DOMNISOARA ERAU SUITE IN PODUL CASEI CU MAI MULTE VERISOARE SI SE UITAU PE UN GEMULET DIN PODUL CASEI DE SE VEDEA O GIRLA MAI LA VALE UNDE SE SCALDAU GISTELE SI RATELE , IAR RUSOAICELE BETE CRITA CU PIELEA GOALA CUM LE-A FACUT MASA DE GIT CU BETIVANII DE RUSE SE DUCEAU SI SE SCALDAU IMPREUNA CI GISTELE SI RATELE , CINE A AJUNS SA NE DEA LECTII SI SA NE CARACTERIZEZE , TOTI ALCOLISTII SI TOATE TIRFELE DE RUSI , NOROCUL LOR CU AMERICANII PE CARE IAU MINTIT CA NEMTII VOR SA OCUPE TOATA PLANETA , DECI INCLUSIV SI AMERICA , CA ALT FEL NU MAI VEDEAU RUSII AJUTOR DIN PARTEA AMERICANILOR SA-I DUCA PE NEMTI IN GERMANIA SI SA IMPARTA GERMANIA IN DOUA CU ZIDUL DE LA BERLIN , NISTE INAPOIATI MINCINOSI SI BETIVI ORDINARI AU AJUNS SA CARACTERIZEZE POPOARELE .