Vicepreşedintele CJ Hunedoara, cercetat pentru corupţie, a demisionat

Vicepreşedintele CJ Hunedoara Tiberiu Balint (foto), cercetat sub control judiciar pentru luare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la spălare de bani, alături de şeful CJ, Mircea Moloţ, şi alte trei persoane, a demisionat din funcţie pentru "a-şi putea dovedi nevinovăţia". Într-un comunicat transmis astăzi, vicepreşedintele Consiliului Județean (CJ) Hunedoara Tiberiu Balint spune că şi-a depus demisia din funcţia de vicepreşedintele al CJ şi din Consiliul Judeţean Hunedoara, începând cu data de 11 decembrie. "În urma evenimentelor neplăcute în care am fost implicat în cursul ultimelor zile şi pentru a-mi dovedi nevinovăţia fără a exista suspiciunea că pot influenţa în mod negativ ancheta care este în curs de desfăşurare, am decis ca începând cu 11 decembrie 2014 să demisionez din funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, cât şi din funcţia de consilier judeţean ales. (…) Mi-am depus demisia din acest funcţii la registratura Consiliului Judeţean Hunedoara", arată Tiberiu Balint. Acesta a fost reținut pentru fapte de corupție, în 3 decembrie, alături de președintele Consiliului Judeţean Hunedoara, Mircea Moloţ, ginerele lui Moloţ, Roberto Patrik Venter, şi oamenii de afaceri Vasile Axinte şi Pup Emanoil Milică. A doua zi, Tribunalul Alba a decizia ca aceștia să fie cercetaţi sub control judiciar până în 15 februarie, însă decizia nu este definitivă. Potrivi unui comunicat al DNA, Tiberiu Balint este suspectat de luare de mită, în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (patru acte materiale) și spălare de bani, în forma instigării.