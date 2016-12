Vicepreşedintele PRM, intimidat de oamenii pedelistului Mitroi

AUDIERI Primarul localităţii Valu lui Traian, Florin Mitroi, a fost audiat, ieri dimineaţă, timp de câteva zeci de minute, de poliţiştii Secţiei 1 de Poliţie Rurală. Pedelistul Mitroi este acuzat că, vineri seara, a intrat în curtea vicepreşedintelui PRM Constanţa, Mitică Şolea, şi după ce a spart cu o lopată geamurile unor maşini, l-a lovit pe Şolea atât el cât şi alţi doi indivizi care îl însoţeau. După ce, într-un comunicat remis sâmbătă, edilul Mitroi susţinea că Şolea este un alcoolic, ieri dimineaţă, după audieri, vicepreşedintelui PRM a intrat în graţiile primarului. „Sâmbătă am aflat de această plângere. Bineînţeles că am luat-o în glumă, având în vedere că mă cunosc cu Mihai Şolea de peste 20 de ani. Odată ce va ieşi din spital şi vom sta faţă în faţă, se vor limpezi lucrurile. În seara aceea nu am vorbit şi nici nu l-am văzut pe Şolea. L-am sunat de trei ori, dar nu mi-a răspuns“, a declarat, ieri, Florin Mitroi. De cealaltă parte a baricadei, Şolea susţine că nu va renunţa la plângerea penală împotriva primarului. „De când m-am internat, consilierii lui mă sună să mă întrebe cum mă simt. Sunt oameni cu care eu nu am vorbit de ani de zile. Mi-au sugerat că nu e bine ce fac şi că ar trebui să ne înţelegem. Duminică a venit unul şi mi-a zis că ar trebui să ne vedem fiecare de treaba lui şi o să avem de câştigat aşa. Da’ eu ce să am de câştigat? Sunt şi bătut, şi cu banii luaţi. Eu nu o să îmi retrag plângerea“, a declarat vicepreşedintele PRM Constanţa, Mitică Şolea.

COMPLICII Tot ieri, la sediul Poliţiei Valu lui Traian au fost audiaţi şi cei doi presupuşi complici ai primarului, respectiv Constantin Hriţuleac şi de Marian Pardrea. Poliţiştii nu au oferit amănunte privind declaraţiile făcute de cei doi pentru a nu periclita cursul anchetei, susţin ei. Constantin Hriţuleac este o veche cunoştinţă a poliţiştilor din localitate. În 2008, el a fost acuzat că a fost implicat într-un scandal asemănător. La acea dată, un grup de şase bărbaţi, printre care s-ar fi aflat şi Hriţuleac, înarmaţi cu un întreg arsenal format din săbii, bâte, furci şi topoare, a atacat şapte case locuite de romi din Valu lui Traian. Mai mult, în 2007, Hriţuleac a fost acuzat că, după ce a provocat scandal într-un bar, a refuzat să oprească autoturismul la semnalul efectuat de şeful Poliţiei Poarta Albă şi l-a luat pe acesta pe capotă şi l-a târât pe o distanţă de 150 de metri. Hriţuleac a ajuns pentru ultima dată în atenţia poliţiştilor, sâmbătă seară, când a fost prins de oamenii legii în timp ce, în zona triajului CFR Valu lui Traian, tăia o conductă dezafectată.

SCANDALUL Mitică Şolea susţine că, vineri seară, edilul a intrat în curtea lui însoţit de Constantin Hriţuleac şi de Marian Pardrea. Înarmat cu o lopată, Mitroi i-ar fi spart geamurile de la patru autoturisme, iar în momentul în care Şolea a ieşit din casă să vadă ce se întâmplă a fost atacat de cei trei şi lovit cu pumnii şi picioarele. Mărul discordiei ar fi o datorie de 6.000 de euro pe care nepotul edilului Mitroi trebuie să i-o returneze victimei. Pentru că nu a reuşit să obţină banii pe cale amiabilă, Şolea l-a dat în judecată pe nepotul primarului pedelist şi din acel moment victima spune că Mitroi a trecut la ameninţări. În urma scandalului de vineri seară, vicepreşedintele PRM a suferit mai multe traumatisme şi fracturi la nivelul picioarelor şi capului. Ieri, el a fost supus unei intervenţii chirurgicale la Clinica Buco-Maxilo-Facială.