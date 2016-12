Viceprimar acuzat că a furat apă

La aproape două săptămâni după ce a fost asaltată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Primăria din Nicolae Bălcescu a fost „vizitată”, ieri, de poliţiştii din cadrul Secţiei 2 Rurale Mihail Kogălniceanu. Cei vizaţi de anchetatori au fost viceprimarul comunei, Nicolae Ciocănete, un consilier local, Cătălin Lungu, şi doi angajaţi ai acestei instituţii, respectiv Claudiu Pintiliciuc şi Valentin Creţu. Poliţiştii, „cu sprijinul luptătorilor Serviciului Acţiuni Speciale, au efectuat trei percheziţii domiciliare şi trei percheziţii la fermele de animale aparţinând unor localnici din satul Dorobanţu şi comuna Nicolae Bălcescu“, se arată într-un comunicat de presă remis ieri de Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa. Totodată, mascaţii au descins la Primăria Nicolae Bălcescu şi la sediul social al unei societăţi comerciale. În urma acestor acţiuni, poliţiştii au descoperit la fermele respective instalaţii artizanale prin care se fura apă potabilă din reţeaua de alimentare a localităţii. Mai mult, la una dintre aceste ferme, anchetatorii au găsit şi un cablu montat la reţeaua de alimentare a unei staţii de pompare prin care se fura energie electrică. „Cablul era montat direct în tablou. De aici era întins pe pământ până în fermă. Nu era ascuns, era lăsat la vedere. Când i-am întrebat ce este cu el acolo, mi-au pus că, probabil, a fost montat de braconieri“, a declarat şeful Secţiei 2 Rurale Mihail Kogălniceanu, cms. Laurenţiu Carp.

SESIZARE Poliţiştii au început investigaţiile în acest dosar anul trecut, în luna octombrie, când mai mulţi localnici din Dorobanţu s-au plâns că rămân fără apă curentă din cauza fermelor din zonă. „Am primit sesizarea din partea locuitorilor care erau nemulţumiţi că nu aveau apă, în timp ce suspecţii încărcau cisterne cu apă, pe care o foloseau în interes personal. Astăzi (ieri - n.r.), în urma verificărilor, am descoperit că suspecţii se racordaseră ilegal la reţeaua de apă a comunei. Nu am găsit niciun apometru. Am verificat şi la Primărie dacă sunt documente prin care să se ateste racordarea în condiţiile legii. Reţeaua de alimentare cu apă este funcţională din 2009. Acum urmează să stabilim când s-au racordat ei“, a adăugat cms. Laurenţiu Carp. În faţa acestor acuzaţii, viceprimarul susţine că este victima unei răfuieli politice. „Am contract de apă. Sunt înregistrat şi la apă, şi la curent. Vina mea cea mai mare este că sunt viceprimar. Am un contracandidat cu care m-am luptat atâţia ani şi sunt sigur că el a făcut asta, pentru a se răzbuna!“, a declarat viceprimarul comunei, Nicolae Ciocănete. În acelaşi timp, consilierul local Cătălin Lungu a susţinut în faţa anchetatorilor că nu a furat apă şi că, cel mai probabil, de vină sunt angajaţii lui. Prejudiciul estimat iniţial a fost stabilit de anchetatori la 500.000 de lei. Cele patru persoane sunt cercetate în stare de libertate sub aspectul comiterii infracţiunilor de furt calificat şi delapidare, ambele cu consecinţe deosebit de grave.

ANCHETAT DE DNA Într-un alt dosar, viceprimarul Nicolae Ciocănete este acuzat de procurorii DNA că, împreună cu edilul localităţii, a vândut mai multe terenuri, ce aparţineau domeniului privat al comunei Nicolae Bălcescu, la preţuri mult subevaluate, de 20 până la 60 de ori mai mici decât valoarea lor reală de piaţă!