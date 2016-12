Viceprimar doar cu numele, încă o lună în Primărie

SITUAŢIE CONFLICTUALĂ De câteva luni, Primăria Vulturu are viceprimar doar pe hârtie. Situaţia neobişnuită din Primărie are la bază un conflict între primarul Eugen Berbec şi viceprimarul Petru Dragomir, pentru care încă nu s-a găsit o rezolvare. Primarul comunei, Eugen Berbec, spune că activitatea din Primărie va reveni la normal după ce viceprimarul va fi înlăturat din funcţia pe care o deţine în Primărie. „În şedinţa de Consiliu Local (CL) organizată săptămâna trecută am discutat cu aleşii locali situaţia viceprimarului. Am stabilit ca în viitoarea şedinţă de CL să întocmim un proiect de hotărâre ce va viza excluderea viceprimarului. În calitate de primar, i-am retras atribuţiile lui Petru Dragomir pentru că nu şi le îndeplinea, de ales local. Toţi consilierii locali sunt de acord că viceprimarul nu şi-a respectat îndatoririle de serviciu, dar ei trebuie să întocmească un raport cu o expunere de motive pentru iniţierea proiectului de hotărâre”, a declarat primarul din Vulturu.

ACTIVITATEA PRIMĂRIEI, PERTURBATĂ Amintim că scandalul dintre primar şi viceprimar a pornit de la un control al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă la Primărie, efectuat în perioada 25 - 28 martie, în urma căruia administraţia locală a fost amendată cu 1.000 de lei, iar primarul spunea că vinovat de neregularităţile constatate se face viceprimarul comunei, care deţinea atribuţiile legate de ISU. Amenda a fost aplicată pentru nerespectarea unor măsuri ale ISU pe care fiecare autoritate locală trebuie să le aplice. „Am constatat lipsa de profesionalism a viceprimarului, care nu a binevoit să-şi respecte atribuţiile pe care le avea de îndeplinit. Situaţia conflictuală e în defavoarea cetăţenilor comunei şi activitatea Primăriei are de suferit. De când i-am retras atribuţiile, viceprimarul trece doar pe la casieria Primăriei, ca să îşi încaseze salariul”, spune Berbec.