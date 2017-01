Viceprimarul din Cerchezu, acuzat că şi-ar fi agresat un consătean

Primarul din Cerchezu, Ion Constantinescu, a reclamat faptul că viceprimarul comunei, Valerian Iacoboaia, împreună cu consilierul local PNL, Dumitru Dragotă, a fost implicat, de curînd, într-o altercaţie, în timpul căreia l-a agresat pe Vasile Drug, un cetăţean din satul Viroaga. ”Eu am aflat despre acest incident de la Vasile Drug, victima, care a venit la Primărie şi mi s-a plîns de faptul că, după cîteva schimburi dure de replici, a fost agresat de către viceprimar. El mi-a spus că a fost lovit violent de către Valerian Iacoboaia, chiar şi după ce s-a prăbuşit la pămînt. Cu toate acestea, Drug refuză să depună o plîngere oficială la Poliţie, pentru că a fost ameninţat de către agresori”, a spus primarul din Cerchezu. El a adăugat că, după incindent, victima a fost transportată la spital de către un vecin, pentru că avea nevoie de îngrijiri medicale. ”După ce am aflat de acest lucru am purtat o dicuţie cu şeful Postului de Poliţie din localitate, pe care l-am rugat să ia măsurile legale care se impun. Cu toate acestea, şeful de post mi-a replicat că nu va lua nicio măsură împotriva viceprimarului, întrucît victima este cunoscută ca o persoană recalcitrantă”, a declarat primarul, adăugînd că viceprimarul face parte dintr-un grup de persoane care a fost implicat, de-a lungul timpului, în mai multe scandaluri în comună.

La rîndul său, şeful Postului de Poliţie Cerchezu, Ionuţ Manole Andriţă a declarat că acest incident i-a fost sesizat de către primar, dar că Poliţia nu poate demara o anchetă pînă cînd victima nu formulează o reclamaţie în scris în care să relateze cele întîmplate. ”Victima, care are antecentente penale, nu are un domiciu stabil şi de aceea nu am reuşit să o localizăm ca să o întrebăm dacă doreşte să depună o reclamaţie sau nu”, a spus şeful Postului de Poliţie. În replică, viceprimarul din Cerchezu a negat faptul că ar fi fost implicat într-un conflict. ”Nu am agresat pe nimeni. Eu mă aflu de mai mult timp în conflict cu primarul care a încercat, în mai multe rînduri, să mă schimbe din funcţie pe diverse motive. Cred că este doar o încercare de denigrare”, a spus Iacob Valeriu Boaia. Primarul a confirmat faptul că a propus Consiliului Local suspendarea din funcţie a lui Valarian Iacoboaia, dar, în acelaşi timp, a precizat că a făcut acest demers din motive bine întemeiate şi nicidecum din răzbunare personală. ”Doresc ca viceprimarul să fie schimbat din funcţie, întrucît nu se achită de îndatoririle de serviciu şi pentru că mă ameninţă”, a concluzionat primarul.