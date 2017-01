Viceprimarul din Mereni, judecat pentru corupție

Direcția Națională Anticorupție (DNA) Constanța l-a trimis în judecată, ieri, pe Iulian Olteanu, viceprimarul din Mereni, pentru înșelăciune și folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, pentru obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Constanța, care va stabili primul termen de judecată. Conform rechizitoriului, în 2007, Olteanu i-ar fi mințit pe reprezentanții Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) - Centrul Județean Constanța, cu scopul de a obține bani cu titlu de sprijin financiar în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață pentru campania agricolă. Procurorii spun că viceprimarul „a făcut declarații necorespunzătoare adevărului privind suprafața totală de teren pretins deținută în vederea exploatării agricole și a inserat date nereale în cuprinsul planurilor de detaliu (planșe fotografice)”, după cum se arată într-un comunicat de presă, remis, ieri, de DNA Constanța. În acest fel, el i-ar fi indus în eroare pe angajații APIA Constanța, care i-au aprobat cererea de acordare de sprijin financiar și i-ar fi dat 15.961,80 de lei. Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii anticorupție au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a două terenuri aflate în proprietatea lui Iulian Olteanu. Contactat telefonic, viceprimarul din Mereni a declarat, pentru „Telegraf”, că este nevinovat. „Nu este adevărat că am obținut pe nedrept banii de la APIA. Agenția a făcut două verificări înainte de a-mi înmâna suma respectivă. Suprafața de teren pe care am declarat-o am lucrat-o integral și am luat banii pentru ea”, a afirmat Iulian Olteanu.