Viceprimarul din Techirghiol a murit în urma unui infarct

Viceprimarul PSD din Techirghiol, Răzvan Alberto Andrei, a murit, luni seară, în timpul unui meci de baschet, care se desfășura într-o sală de sport din localitate. La scurt timp de la începerea meciului, bărbatul a căzut la podea sub privirile prietenilor. Disperați, aceștia au sunat la 112. Viceprimarul suferise un infarct, iar primul echipaj medical care a ajuns la sala de sport a început manevrele de resuscitare, dar fără rezultat. După 20 de minute, la sala de sport a ajuns un al doilea echipaj, care a continuat manevrele mai bine de o oră. Din păcate, inima bărbatului a refuzat să mai bată. „La ora 17.00 ne-am despărţit, la Primărie. Nu părea să aibă probleme de sănătate. Peste două ore era deja mort“, ne-a spus primarul orașului Techirghiol, Adrian Stan. Răzvan Alberto Andrei s-a născut la 24 august 1971. Avea 43 de ani, era căsătorit și avea un copil. El era viceprimar din noiembrie anul trecut, după ce mai ocupase aceeași funcție și în perioada 2008 - 2012. „Eu am insistat în rândul consilierilor să lucrez cu el pentru că am colaborat foarte bine de-a lungul timpului. Era un băiat tare aşezat, cuminte și cooperant. Este o mare pierdere. Dumnezeu să-l odihnească!“, a mai spus primarul.