Victima unei agresiuni refuză să se prezinte la proces

Procesul în care Beihan Ali, de 29 ani, din Constanţa, este judecat pentru săvîrşirea infracţiunii de tentativă de omor calificat a continuat ieri cu audierea martorilor propuşi de procurori. Potrivit anchetatorilor, pe 16 septembrie 2007, Sergin Acmola, de 30 de ani, se afla împreună cu Ilhan Ali şi Rohan Acmola în barul “Vîlcele”, situat pe bdul 1 Mai vechi din Constanţa. La un moment dat, în local a intrat Beihan Ali, însoţit de concubina sa, Turchean Rusten. Beihan Ali şi Sergin Acmola s-au luat la ceartă pe fondul unor neînţelegeri mai vechi, dar n-au apucat să se încaiere în cîrciumă, deoarece au fost daţi afară de barmaniţă. În stradă, Ali l-a înjunghiat pe Acmola cu un cuţit, în zona gîtului şi în spate, doborîndu-l la pămînt. După ce şi-a lăsat victima zăcînd într-o baltă de sînge, agresorul s-a făcut nevăzut. Un taximetrist aflat în zonă, Denis Cherim împreună cu Ilhan Ali l-au ridicat pe rănit şi l-au transportat cu maşina la Spitalul Clinic Judeţean Constanţa, unde victima agresiunii a fost supusă unei intervenţii chirurgicale şi a rămas internat în Clinica de Chirurgie, cu diagnosticul de plagă înjunghiată hemitorace stîng şi plagă înjunghiată zona cervicală. Raportul de constatare medico-legală a aratat că leziunea de la nivelul hemitoracelui i-a pus viaţa în primejdie bărbatului, prin insuficienţă respiratorie acută.

„Avea o gaură în gît din care curgea mult sînge”

Patroana barului a fost audiată, ieri, de judecători, însă femeia nu a putut să spună prea multe despre incidentul în care au fost implicaţi cei doi: „I-am văzut pe clienţii mei certîndu-se în bar şi am mers la ei cu rugămintea de a ieşi afară să îşi rezolve problemele. Nu am stat să văd dacă au părăsit sau nu localul pentru că era foarte aglomerat la bar. Ulterior am aflat de la clienţi că cei doi s-au bătut în stradă şi l-am văzut pe unul dintre ei întins pe jos, plin de sînge!”. Vărul lui Sergin Acmola, Rohan Acmola, a apărut şi el ieri, în faţa instanţei, dar a susţinut că nu a văzut cum a fost înjunghiată victima dar că i-a acordat primul ajutor imediat după ce a fost înjunghiat. „Eu i-am despărţit pe cei doi cînd se certau în bar şi l-am tras pe vărul meu pe terasă. Mai tîrziu, Beihan Ali a ieşit din bar şi atunci vărul meu s-a ridicat brusc de la masă, fără nici un cuvînt, şi a fugit după el. Am auzit scandal în stradă şi am ajuns cînd vărul meu era întins pe jos, cu o gaură în gît, din care curgea mult sînge, şi îmi spunea că nu poate respira. L-am dus la spital cu taxiul lui Denis Cherim. Cînd şi-a revenit, Sergin Acmola mi-a povestit că s-a certat cu Ali şi că acesta l-a înjunghiat cu un cuţit. Cît am stat la locul incidentului nu am văzut nici un cuţit în mîna lui Beihan Ali, care stătea la cîţiva paşi de noi!”, a susţinut martorul. Timp de un an, victima agresiunii, Sergin Acmola a fost citată la fiecare termen dar niciodată nu s-a prezentat la proces pentru a fi audiat, iar mărturia lui este esenţială pentru magistraţi.