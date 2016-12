Victima violenţei în familie poate cere ordin de restricţie faţă de agresor

Camera Deputaţilor a adoptat, ieri, un proiect de lege care aduce o serie de modificări la actul normativ privind combaterea violenţei în familie şi care prevede că victima violenţei în familie poate cere instanţei un ordin de protecţie şi de restricţie faţă de agresor. Unele dintre amendamentele adoptate fac referire la definirea violenţei fizice, aceasta fiind caracterizată, potrivit noilor reglementări, ca lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare şi muşcare. De asemenea, proiectul defineşte clar violenţa verbală, psihologică, sexuală, economică, socială şi spirituală. Iniţiatorii spun că că este necesară sancţionarea violenţei în familie având în vedere că statisticile arată că 75-85% dintre femei sunt abuzate în spaţiul domestic. Victima violenţei în familie are dreptul la respectarea personalităţii, demnităţii şi vieţii sale private, la protecţie specială, la servicii de consiliere, reabilitare, reintegrare, asistenţă medicală gratuită, socială, consiliere şi asistenţă juridică gratuită. Potrivit proiectului, victima are dreptul să se adreseze instanţei ca să solicite ordin de protecţie cu caracter provizoriu, iar instanţa poate să interzică agresorului să rămână sau să se reîntoarcă în locuinţa comună, să-l oblige pe agresor să suporte unele costuri, cum ar fi cheltuieli medicale, de judecată, cele generate de adăpostirea victimei. De asemenea, victima poate să ceară ordin de restricţie care prevede evacuarea agresorului de la domiciliul comun, păstrarea distanţei de minimum 200 de metri faţă de persoana vătămată, interzicerea oricărui contact telefonic, a corespondenţei. Acest ordin de interdicţie nu poate depăşi doi ani. Proiectul de lege prevede şi sancţionarea cu amendă între 1.000 şi 5.000 de lei pentru refuzul primirii în adăpost sau refuzul de a acorda asistenţă medicală victimelor, amendă între 500 şi 1.000 de lei pentru refuzul părăsirii adăpostului în momentul în care condiţiile care au determinat internarea au dispărut şi amendă între 500 şi 1.000 de lei pentru încercarea persoanei care a comis acte de agresiune de a pătrunde în incinta adăpostului în care se află victima. Proiectul de lege ce are caracter organic urmează să intre pe ordinea de zi într-o şedinţă ulterioară pentru votul final. Camera Deputaţilor este for decizional.