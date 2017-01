Victime colaterale

Mai mereu ignoraţi la succes, dar întotdeauna răspunzători la eşec, antrenorii fac parte din categoria victimelor colaterale ale fotbalului, chiar dacă pot fi socotiţi printre actorii principali! Pentru că orice s-ar spune succesele memorabile sau schimbările majore în istoria fotbalului sînt legate - în principal - de numele unor antrenori... Turneele finale de Campionat European sau Campionat Mondial reprezintă un adevărat masacru pentru tagma antrenorilor, cam jumătate dintre participanţi părăsind “pe scut” astfel de competiţii. Aparent, EURO 2008 nu pare să facă excepţie de la regulă, lista antrenorilor care vor lipsi la apel pe 1 iulie fiind impresionantă pînă acum! În Grupa A - Portugalia nu-l va mai avea pe Scolari, Elveţia va rămîne fără Kuhn, iar Cehia fără Bruckner. În Grupa B - doar Austria se va despărţi de Josef Hickersberger. În Grupa C - Olanda îi caută înlocuitor lui Van Basten, Franţa lui Domenech, iar soarta lui Donadoni atîrnă de un fir de aţă, doar finala mare putîndu-i salva scaunul. În sfîrşit, în Grupa D, Aragones se va despărţi de Spania la finalul EURO 2008. Ironia sorţii face ca de această dată lista antrenorilor demişi să fie una scurtă, ba chiar foarte scurtă dacă ne gîndim că pe ea se află doar Raymond Domenech (pe 3 iulie se va anunţa oficial despărţirea de el), care a “îngropat” vicecampioana mondială pe toate planurile - selecţie, alcătuirea echipei, tactică, schimbări! În rest, mai toţi ceilalţi antrenori au anunţat că vor renunţa la posturile lor încă dinaintea turneului final - precum Jakob Kuhn sau Karel Bruckner care se consideră prea bătrîni pentru a continua cu Elveţia şi Cehia. Alţii au găsit contracte mai avantajoase din punct de vedere financiar - Luiz Felipe Scolari va prelua pe Chelsea, Luis Aragones pe Fenerbahce, iar Marco Van Basten pe Ajax Amsterdam. Doar Josef Hickersberger are o situaţie aparte el intenţionînd să renunţe (deşi contractul îi expiră în iarnă) dezamăgit de prestaţia elevilor săi - chiar are dreptate avînd în vedere ce modest evoluează Austria! Pe lîngă Domenech, cam singurul antrenor care ar mai fi putut fi sacrificat ar fi fost antrenorul campioanei en titre, Otto Rehhagel, avînd în vedere prestaţia dezastruoasă a Greciei! Dar căruia federaţia din Grecia i-a prelungit contractul pînă la finalul World Cup 2010! Şi dacă pînă acum n-am asistat la demiteri sau demisii spectaculoase, fazele eliminatorii de la EURO 2008 promit să învioreze acest capitol! Principalii vizaţi - antrenorii Italiei sau Germaniei, echipe care au un singur obiectiv - titlul european.