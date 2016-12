Victime și pagube pe șoselele din Dobrogea

09:42:25 / 24 Octombrie 2015

TeXanii din tara vecina (BG)

Am inteles care este motivul pentru care unii au preferat achizitia un auto din BG, dar nu pot intelege de ce mereu acestia trebuie sa iasa in evidenta prin comportament agresiv in trafic si accidente cu rezultate tragice? La fel nu pot intelege cum RAR-ul nu poate sa puna pe dreapta aceste cazane in stare tehnica deplorabila si PRCT sa nu ii linisteasca pe bulgarii cu ceafa lata autohtoni cand sfideaza cele mai elementare reguli de conduita rutiera?