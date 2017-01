Victor Codreanu reprezintă Constanţa la Expoziţia Filatelică Mondială EFIRO 2008

La complexul Romexpo din capitală se deschide, astăzi, Expoziţia Filatelică Mondială EFIRO 2008. Manifestarea cu participare internaţională este prilejuită de aniversarea a 150 de ani de la emiterea primei mărci româneşti, celebrul „Cap de bour“, una dintre cele mai bine cotate mărci în filatelia mondială. Expoziţia EFIRO 2008 va fi deschisă pînă pe 27 iunie.

Potrivit lui Simion Tavitian, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“ Constanţa, EFIRO 2008 se constituie într-o manifestare de mare anvergură, fiind găzduită pentru prima dată de ţara noastră. De asemenea, tot în premieră, Federaţia Filatelică Română participă la o expoziţie FIP (Federaţia Internaţională de Filatelie), cu un număr mare de feţe de panou - 284, iar la clasa de literatură, cu 17 prezenţe printre care şi revista „Magazin de Filatelie, Cartofilie şi Numismatică“, editată de Asociaţia Filateliştilor „Tomis“ Constanţa. La EFIRO 2008, oraşul de la malul mării va fi reprezentat de Asociaţia Filateliştilor „Tomis“. Din cauza exigenţelor organizatorilor, doar Victor Codreanu, deţinător al mai multor premii naţionale şi internaţionale, la clasa filatelie - cartofilie, va participa la EFIRO 2008. Exponatul este intitulat „Cenzura corespondenţei prizonierilor de război din Rusia. 1914-1920“. „Sperăm, din toată inima, ca Victor Codreanu să obţină un loc binemeritat în palmaresul acestei grandioase manifestări filatelice. Ar fi o binecuvîntare pentru a ne oferi, nouă, iubitorilor de marcă, asemenea bijuterii filatelice care fac cinste colecţionarilor de pretutindeni“, a declarat Simion Tavitian, preşedintele Asociaţiei Filateliştilor „Tomis“.

Începînd de astăzi, vor avea loc, zilnic, lansări de emisiuni filatelice şi întîlniri cu tinerii colecţionari. La inaugurarea vernisajului va fi pusă în circulaţie seria „EFIRO 2008 - 150 de ani de la apariţia mărcii poştale româneşti“. Printre principalele evenimente care sînt anunţate la EFIRO merită amintite prezentarea emisiunii comune România-Kuweit - 45 de ani de relaţii diplomatice, emisiunea „Gopo - 7 arte. Grand Prix Tour“, Franţa, 1958 sau România - Federaţia Rusă - 130 de ani de relaţii diplomatice - monumente ce aparţin patrimoniului mondial UNESCO. De asemenea, pe 26 iunie este programată manifestarea „Iaşi - 600 de ani de manifestare documentară“. Iaşiul, capitala culturală şi administrativă a Moldovei, este locul unde au văzut lumina tiparului celebrele mărci româneşti „Cap de bour“. România se înscrie printre primele state din lume care a emis, în 1858, primele mărci poştale. Data de punere în circulaţie a mărcilor a fost stabilită pentru 15 iulie, dar, în realitate, mărcile s-au pus în vînzare pe 22 iulie 1858.

La EFIRO 2008 vor fi prezentate peste 800 de exponate montate pe 3600 de cadre. Expoziţia Filatelică Mondială va fi urmată, pe 28 iunie, de cel de-al 70-lea Congres al Federaţiei Internaţionale de Filatelie. Prima expoziţie EFIRO cu participare internaţională a avut loc în anul 1932, sub înaltul patronaj al Regelui Carol al II-lea, iar următoarele două au avut loc la Palatul Parlamentului, în 1998 şi 2004. EFIRO 2008 este organizată de Compania Naţională Poşta Română, în colaborare cu Federaţia Filatelică Română, sub patronajul Federaţiei Internaţionale de Filatelie, al Asociaţiei Internaţionale a Jurnaliştilor Filatelici (AIJP) şi sub înaltul patronaj al Preşedinţiei României. Evenimentul este un prilej de a educa publicul larg, în special copiii şi tinerii, cu privire la rolul şi farmecul filateliei.