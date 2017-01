Victor Piţurcă vrea să califice Naţionala la EURO 2012

Noul selecţioner al României, Victor Piţurcă, prezentat ieri oficial la sediul FRF, a declarat că îşi doreşte să califice prima reprezentativă şi la Euro 2012, chiar dacă obiectivul său este Campionatul European din 2016. „Da, revin pentru a treia oară. Poate unii mă vor, alţii nu, dar sper să dispară aceste interese şi toţi să luptăm pentru aceeaşi cauză, pentru ca Naţionala să ajungă iar la nivelul din trecut. Suporterii trebuie să fie mulţumiţi. Vin într-un moment extrem de delicat, asta s-a întâmplat şi la ultima mea venire şi am reuşit, din fericire, să realizăm calificarea şi să facem un turneu bun în Elveţia. A urmat din păcate perioada neagră pentru fotbalul românesc. Proiectul este pe placul meu şi aşa mi-am dorit şi la echipele de club la care am activat. Este vorba de o durată lungă de timp şi sper ca împreună cu stafful meu tehnic să construim o nouă echipă naţională, cu aceeaşi jucători care au cochetat cu lotul în ultima vreme. Să nu creadă cineva că nu-mi doresc să ne calificăm şi la Euro 2012, chiar dacă şansele sînt mici. E foarte clar lucrul ăsta, dar eu am încredere că putem realiza acest obiectiv“ a precizat Victor Piţurcă în conferinţa de presă. Preşedintele FRF, Mircea Sandu, a declarat că pentru a porni la acest drum, un antrenor avea nevoie de curaj. „Regret că Hagi nu a avut curajul necesar să parcurgă un drum interesant ca obiective, pentru el şi pentru viaţa lui de antrenor. Am dat peste un om mai curajos, Victor Piţurcă. Sper să realizeze obiectivul, acela de a forma o echipă puternică şi competitivă. Din 2016 trebuie să tindem către calificări permanente la Euro şi la Mondiale. Am încredere totală în ceea ce poate realiza Piţurcă. Am greşit în trecut, am realizat că Piţurcă avea dreptate“, a spus Mircea Sandu. Contractul noului selecţioner va fi de 35.000 euro lunar, urmând să încaseze şi bonusuri substanţiale în cazul în care va reuşi să se califice la turneele finale ale CE sau CM. Din staff-ul tehnic al primei reprezentative vor mai face parte Eugen Neagoe, Gabriel Boldici, Florin Marin, Dan Apolzan, Marius Dima (preparator fizic) şi doctorul Pompiliu Popescu, acesta din urmă urmând a-şi alege staff-ul medical.