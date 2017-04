Victor Ponta, condamnat într-un proces cu soțul Alinei Gorghiu. Vezi de ce

Magistraţii Judecătoriei Sectorului 2 au hotărât că fostul premier Victor Ponta trebuie să-i plătească 20.000 de lei daune morale fostului ministru delegat pentru mediul de afaceri, Lucian Isar, decizia nefiind însă definitivă.

„Admite în parte acţiunea. Obligă pârâtul la 20.000 lei daune morale. Obligă pârâtul la 100 lei cheltuieli de judecată către reclamant. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.04.2017”, se arată în decizia magistraţilor Judecătoriei Sectorului 2.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată cu apel în 30 de zile de la comunicare.

În februarie 2016, fostul ministru delegat pentru mediul de afaceri Lucian Isar declara agenţiei Mediafax că fostul premier Victor Ponta va "trebui să apară în faţa instanţei", deoarece îl va acţiona în justiţie, remarcând faptul că "oricum" fostul şef al Executivului "are deja experienţă cu instanţele".

"Am vorbit în spaţiul public, de mai multe ori, despre cazuri dureroase pentru domnia sa, OMV, Roşia Montană, Rompetrol şi altele. Probabil că se simte exclus din dezbaterea publică, iar prezenţa mea la DNA, în calitate de martor, la o plângere pe care am formulat-o, i-a oferit pretextul de a mai arunca nişte mizerii în spaţiul media. Sau a reacţionat, preventiv, panicat. Nu ştiu şi nici nu mă interesează resorturile minciunilor sale. Îl anunţ pe tânărul calomniator că va trebui să apară în faţa instanţei, deoarece îl voi acţiona în justiţie. Oricum are deja experienţă cu instanţele. Un drum în plus sau în minus la tribunal nici nu va conta pentru domnia sa", declarat pentru Mediafax fostul ministru delegat Lucian Isar, care a fost membru al Cabinetului Ponta.

Fostul premier Victor Ponta susţine că fostul ministru delegat pentru mediul de afaceri Lucian Isar ar fi cerut avantaje personale de la un mare investitor american, potrivit informaţiilor pe care le-ar fi primit de la instituţiile specializate ale statului pe când conducea Executivul.

''Nu cunosc în mod evident motivele chemării de azi la DNA / pot însă să spun că în aproape 4 ani de Prim Ministru a fost o singură ocazie în care am primit direct informare de la instituţiile specializate ale statului despre o tentativă clară de corupţie din partea unui ministru - Lucian Isar (care a cerut avantaje personale de la un mare investitor american în schimbul sprijinului pentru implementarea unui proiect important în România)! Atunci i-am spus imediat şi lui Crin Antonescu de situaţie şi a înţeles - în cateva ore l-am înlocuit pe Isar cu Mihai Voicu / probabil că cei care m-au informat pe mine au sesizat şi DNA. Din păcate există şi astfel de oameni'', a scris la acea vreme fostul premier pe Facebook.