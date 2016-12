Victor Ponta: „În decembrie noi vom fi la Preşedinţie, iar Băsescu la... brutărie“

12:03:46 / 04 Mai 2014

CE hoti sunt

Ganditi-va la urmatoarea situatie: daca cineva A UCIS si primeste INTERDICTIE DE A POSEDA ARME DE FOC, inseamna ca ei pot detine totusi ARME ATOMICE,ARME BACTERIOLOGICE, ARME CU LASER....ETC! Daca apoi ucide cu arme cu laser i se da interdictie si pentru laser !si poate ucide doar cu celelalte arme ?…. Daca cineva gasit cu INCOMPATIBILITATE INTR-O FUNCTIE PUBLICA CA A LUAT SPAGA----INSEAMNA CA ARE UN POTENTIAL INFRACTIONAL doar pentru spaga ? INSEAMNA CA E INFRACTOR DOAR PENTRU SPAGA? ....DECI POATE OCUPA ALTA FUNCTIE PUBLICA IN CARE nu are voie sa ia spaga DAR POATE FRAUDA, POATE delapiada POATE UCIDE SI POATE VIOLA...S.A.M.D….. CE OM INTREG LA MINTE POATE GANDI ASA ? Daca un om e incompatibil intr-o functie publica INSEAMNA CA ARE POTENTIAL INFRACTIONAL CA FUNCTIONAR PUBLIC IN GENERAL alesi sau numiti SI NU MAI TREBUIE SA FIE INTR-O FUNCTIE PUBLICA-e asa greu de inteles ?