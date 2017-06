Victor Ponta, „rol covârșitor în înrobirea justiției de către SRI“

Dezvăluiri incendiare despre evoluția ascendentului pe care serviciile secrete au ajuns să-l aibă asupra justiției din România. Pe blogul independentajustitiei.wordpress.com apar acte normative din timpul guvernării Victor Ponta prin care fostul premier a creat “echipe mixte” procurori-SRI și a subordonat activitatea parchetelor lui Gabriel Oprea și George Maior.

La nici 3 săptâmâni după ce Victor Ponta a devenit premier, în mai 2012, acesta a început să emită decizii, hotărâri de guvern și ordonante de urgență prin care a extins atributiile SRI asupra justiției. Doi ani mai târziu, printr-o hotarare de guvern, Victor Ponta a instituit celebrele “echipe mixte” procurori-agenți SRI, care acționau în subordinea viceprim-ministrului pe siguranța națională Gabriel Oprea. În continuare sunt prezentate o serie de acte emise de Guvern, cand Victor Ponta era premier, care arata evolutia ascendentului pe care serviciile secrete au ajuns sa-l aiba asupra justitiei. Totul a pornit de la “combaterea coruptiei”.

DECIZIE nr. 275 din 23 mai 2012 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru combaterea corupţiei, a criminalităţii organizate transnaţionale şi a formelor grave ale criminalităţii economice şi financiare

Conform art. 1, alin. 2, “Comitetul este condus de ministrul administraţiei şi internelor, care are calitatea de preşedinte“.

La data de 23 mai 2012 ministru de interne era Ioan Rus, membru al “grupului de la Cluj”, din care facea parte si George Maior, directorul SRI de la acea vreme.

In toamna anului 2012 USL castiga alegerile parlamentare si, in urma nominalizarii din nou a lui Victor Ponta ca premier, PSD si PNL formeaza un nou guvern.

In cadrul Hotararii Parlamentului nr. 45 din 21 decembrie 2012, pentru acordarea încrederii Guvernului, se face referire la 3 viceprim-ministri din Guvern, dintre care unul era Gabriel Oprea.

A doua zi, pe data de 22 decembrie 2012, Victor Ponta emite Ordonanta de Urgenta 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.

La art. 14, din acest act normativ, se spune: “Atribuţiile viceprim-miniştrilor, prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului nr. 45/2012 pentru acordarea încrederii Guvernului, altele decât cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.”

Pe 8 ianuarie 2013, Victor Ponta emite Decizia 20/2013 pentru stabilirea atribuţiilor domnului Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României.

Articolul unic al acestei decizii prevedea ca: “Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Gabriel Oprea, viceprim-ministru al Guvernului României, coordonează activităţile din domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.”

Pe 10 iunie 2013 Victor Ponta emite Decizie 233/2013, privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice.

Printre altele, aceasta decizie abroga Decizia 275 din 2012 mentionata anterior si largeste competentele Grupului interministerial strategic (GIS).

Apoi, conform art. 1, alin. (2), “În înţelesul prezentei decizii, macrocriminalitatea reprezintă activităţile infracţionale circumscrise criminalităţii organizate – interne sau transfrontaliere -, macrocriminalităţii economico-financiare, spălării banilor, finanţării terorismului, marii corupţii sau altor fapte ilicite, care prin modul de operare sau consecinţe pun în pericol grav ordinea publică, credibilitatea şi/sau autoritatea instituţiilor de aplicare a legii“.

Art. 2, alin. (1) mentioneaza ca “GIS funcţionează în subordinea prim-ministrului şi în coordonarea viceprim-ministrului cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale“.

Viceprim-mininistru cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale era atunci Gabriel Oprea.

In urma acestei decizii, activitatile Parchetelor si ale Serviciilor, inclusiv in ceea ce priveste lupta anticoruptie, au ajuns sa fie “coordonate” de Gabriel Oprea.

DECIZIE nr. 269 din 24 iulie 2013

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

DECIZIE nr. 397 din 11 septembrie 2013

pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 233/2013 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru prevenirea şi combaterea macrocriminalităţii ce afectează siguranţa cetăţeanului şi funcţionarea instituţiilor publice

Aceste doua Decizii modifica Decizia 233/2013, largindu-i sferele.

Pe 17 septembrie 2013 are loc prima reuniune a reuniune a Grupului Interministerial Strategic unde “s-au analizat cauzele macrocriminalităţii şi condiţiile care favorizează acest fenomen”.

La aceasta intalnire au participat, pe langa prim-ministrul Victor Ponta si viceprim-ministrul Gabriel Oprea, si:

Mircea Duşa, Ministrul Apărării Naţionale,

George Cristian Maior, Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Teodor Viorel Meleşcanu, Directorul Serviciului de Informaţii Externe,

General Marcel Opriş, Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

General Lucian-Silvan Pahonţu, Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Tiberiu–Mihail Niţu, Procurorul General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Dimitrie Bogdan Licu, Prim-adjunct al Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Bogdan Olteanu, Banca Naţională a României,

Horia Georgescu, Preşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate şi

Dan Radu Ruşanu, Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Pe 29 ianuarie 2014, Guvernul emite Ordonanta de Urgenta 1/2014 prin care se extind atributiile lui Gabriel Oprea si asupra situatiilor de urgenta.

Pe 10 martie 2014 Premierul Victor Ponta emite Decizie 79/2014, prin care ii largeste atributiile lui Gabriel Oprea, astfel incat acesta sa avizeze “documentele emise de ministerele şi instituţiile cu atribuţii” in domeniile aflate in coordonarea acestuia, adica securitate si aparare nationale, etc.

Pe 26 iunie 2014, Guvernul adopta Hotararea 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale.

Aceasta Hotararea de Guvern stabileste “ECHIPE MIXTE” intre procurori si servicii secrete care actionau in subordinea lui Gabriel Oprea.

Art. 6, alin (1) din HG 535/2014 prevede: “Pentru îndeplinirea obiectivelor, la propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu aprobarea prim-ministrului, în cadrul GIS se pot constitui subgrupuri, platforme, birouri operaţionale specializate, echipe în sistem task-force (echipe mixte) sau alte forme de lucru, sub coordonarea operaţională a viceprim-ministrului pentru securitate naţională, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

In nota de fundamentare a HG 535/2014, Guvernul mentioneaza ca “se prevede înfiinţarea Grupului Interministerial Strategic pentru creșterea capacității de acţiune a instituțiilor guvernamentale în prevenirea și combaterea criminalității ce se circumscrie amenințărilor în domeniul securității naționale (GIS) prin care instituţiile reprezentate au posibilitatea să interacţioneze eficient şi pentru îndeplinirea unor sarcini specifice.

GIS, ca organism interministerial, va avea rolul strategic de platformă de cooperare, atât pentru structurile guvernamentale cu atribuții în domeniul securității naționale cât și pentru cele de aplicare a legii.”

Pe 25 iulie 2014 a avut loc la Brasov, sub conducerea viceprim-ministrului Gabriel Oprea, Adunarea regională a Grupului Interministerial Strategic pentru creșterea capacității de acțiune a instituțiilor guvernamentale în prevenirea și combaterea criminalității (GIS).

La ședință au participat, în calitate de invitați, șefii instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale:

directorul SRI — George Maior,

ministrul Justiției — Robert Cazanciuc,

procurorul general al PICCJ — Tiberiu Nițu,

procurorul șef al DNA — Codruța Kovesi,

procurorul șef al DIICOT — Alina Bica,

directorul general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Sat (ORNISS) — Marius Petrescu,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) — Gelu Ștefan Diaconu,

președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) — Neculae Plăiașu.

“De asemenea, la Adunarea regională a GIS au fost prezenți secretari de stat și șefii inspectoratelor generale din MAI, precum și reprezentanți la nivel teritorial aiMinisterului Afacerilor Interne, Parchetelor, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Serviciului Român de Informații, precum și prefecții din județele Arad, Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare și Timiș“, s-a mai spus in comunicatul MAI.

Coordonatorul GIS, vicepremierul Gabriel Oprea a subliniat încă o dată locul și rolul grupului interministerial în cadrul structurilor guvernamentale.

“A fost realizat, astfel, un mecanism prin care instituțiile reprezentate au posibilitatea să interacționeze eficient. Îmbunătățirea schimbului de informații interinstituțional și orientarea aparatului operativ pentru identificarea persoanelor și firmelor implicate și a modalităților de acțiune ilegală circumscrise macrocriminalității se va realiza prin recalibrarea unor activități și flexibilizarea structurii organizaționale a GIS“, a precizat vicepremierul Gabriel Oprea.

Directorul SRI, George Maior a subliniat necesitatea multiplicării de către instituțiile cu responsabilități în domeniul securității naționale a acțiunilor de combatere a economiei subterane, a macrocriminalității în general și a evaziunii fiscale în special.

Pe fondul provocărilor generate de amenințările asimetrice circumscrise macrocriminalității și fenomenelor care pun în pericol stabilitatea macroeconomică a României, s-a impus o nouă abordare menită să genereze mecanisme informaționale, de decizie și acționale bazate pe un concept modern de cooperare interministerială.

Grupul Interministerial Strategic asigură cooperarea eficientă a structurilor statului cu atribuții în prevenirea și combaterea criminalității ce se circumscrie amenințărilor în domeniul securității naționale din responsabilitatea instituțiilor guvernamentale, realizează evaluări multisectoriale ale vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor din domeniul de competență, informează Guvernul cu privire la disfuncțiile constatate și propune măsuri pentru remedierea acestora.

Grupul Interministerial Strategic pentru creșterea capacității de acțiune a instituțiilor guvernamentale în prevenirea și combaterea criminalității (GIS) funcționează în subordinea prim-ministrului și este coordonat de către viceprim-ministrul pentru securitate națională.

Pe 15 decembrie 2016 Guvernul Ciolos adopta Hotararea 955/2016 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 535/2014 privind înfiinţarea Grupului interministerial strategic pentru creşterea capacităţii de acţiune a instituţiilor guvernamentale în prevenirea şi combaterea criminalităţii ce se circumscrie ameninţărilor în domeniul securităţii naţionale.

Într-adevar, acest HG al lui Dacian Ciolos abroga HG 535/2014 al lui Victor Ponta.

Totusi, lectura notei de fundamentare a HG 955/2016 scoate in evidenta ca motivele abrogarii HG-ului dat de Victor Ponta sunt cauzate de faptul ca atributiile pe care le avea GIS au fost preluate ori erau in competenta CSAT.

“În cuprinsul H.G. 535/2014 sunt stipulate atribuții pentru GIS care se regăsesc în responsabilitatea altor instituții. Relevant este art. 4 lit. b) din această hotărâre, care instituie faptul că GIS coordonează activitatea structurilor guvernamentale pentru cunoașterea, prevenirea și înlăturarea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii criminalității ce constituie amenințări în domeniul securității naționale.

Or, regimul C.S.A.T. de instituție fundamentală a statului este dat de statutul său constituțional, art. 119 din Legea fundamentală menționând expres rolul său în cadrul autorităților publice respectiv acela de a organiza și coordona unitar activitățile care privesc apărarea țării și securitatea națională (…)“, se arata in nota de fundamentare a HG 955/2016.

Asadar, Guvernul Ciolos recunoaste, printre altele, ca atributiile de coordonare a “echipelor mixte” operative dintre procurori si ofiteri din serviciile secrete este acum de competenta CSAT.

Aceasta schimbare de paradigma a survenit ca urmare a “Strategiei naționale de apărare a României pentru perioada 2015-2019, aprobată prin H.P. nr. 33/2015, [care] este principalul instrument care fundamentează planificarea apărării la nivel național și asigură cadrul strategic pentru organizarea și coordonarea unitară a activităților care privesc apărarea țării și securitatea națională, prin C.S.A.T.“, se arata in nota de fundamentare.

Lectura acestei Strategii arata ca intreaga societate – inclusiv justitia – a intrat in competenta serviciilor secrete, implicit asadar si in coordonarea CSAT, ca urmare a implementarii conceptului de “securitate nationala extinsa”.