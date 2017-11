Victor Ponta și Eugen Teodorovici, declarații la DNA împotriva șefului PSD

Victor Ponta și Eugen Teodorovici au dat declarații de martori la DNA în dosarul în care e vizat Liviu Dragnea! În urma mărturiilor acestora, Dragnea a fost pus sub urmărire penală pentru constituire de grup infracţional organizat, două infracţiuni de folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene şi două infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase pentru sine sau pentru altul. Conform luju.ro, Dragnea se temea că Teodorovici, fost ministru al Fondurilor Europene în mandatul de premier al lui Victor Ponta, l-ar fi pârât la OLAF, chiar organismul care a pus capac noului său dosar de la DNA. ”Aspectele privind implicarea acestuia in mod activ si direct sunt confirmate si de martorul Eugen Teodorovici care indica faptul ca a avut discutii contradictorii cu Liviu Nicolae Dragnea deoarece acesta avea impresia ca martorul il parase la OLAF, fie pe el, fie Tel Drum. Incidentele si discutiile contradictorii intre Liviu Nicolae Dragnea si martorul Eugen Teodorovici sunt confimate si de martorul Victor Ponta.", se arată în ordonanța procurorilor.