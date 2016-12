Victor Ponta şi Tony Blair, la taifas

ÎNTÂLNIRE LA NIVEL ÎNALT Un sfat venit de la unul dintre cei mai influenţi oameni politici din lume este oricând binevenit. Mai ales dacă personajul este Tony Blair, fost premier al Marii Britanii. La această concluzie a ajuns şi premierul României, Victor Ponta, care s-a întâlnit, duminică seară, la Bucureşti, cu fostul şef de Guvern britanic, Ponta declarând la final că a primit de la acesta multe sfaturi bune. „Blair era în drum spre Israel şi s-a oprit în Bucureşti. Am luat masa şi am vorbit despre ce se va întâmpla sau care este opinia sa despre ce se va întâmpla în Europa. I-am spus şi despre vizita mea din Germania, despre ce s-a mai discutat la Consiliul European. Este un om de la care am enorm de mult de învăţat, chiar dacă nu mai e decât un fost prim-ministru, dar este un fost foarte mare prim-ministru dintr-o ţară importantă şi cu o cultură politică exemplară”, a spus Ponta.

MODEL DE POLITICIAN Premierul român a adăugat că Tony Blair rămâne modelul său în politică, mai ales după câte sfaturi bune a primit duminică seara din partea acestuia. Ponta a mai arătat că a stat cu Blair „cât de liniştit s-a putut”, deoarece în restaurant era şi o nuntă, iar mirii au dorit să se fotografieze cu Blair. Fostul premier al Marii Britanii este, în prezent, emisar al Cvartetului - Rusia, Statele Unite, UE, ONU - pentru Orientul Mijlociu, fiind însărcinat de către secretarul de stat american John Kerry să elaboreze un plan economic pentru dezvoltarea turismului şi atragerea investiţiilor private în Cisiordania, astfel încât să ofere o speranţă teritoriului palestinian.